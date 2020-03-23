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      Чехія вкрала маски для Італії, – La Reppublica

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      Коробки з масками з Китаю для Італії / parstoday.com/it

      Китай відправив партію масок на допомогу Італії в боротьбі з коронавірусом, але Чехія привласнила їх собі. Партія складалася з 680 тисяч масок і респіраторів, але чеська поліція конфіскувала вантаж під приводом боротьби з нелегальним продажем, розпакувала коробки і розіслала товар по своїх лікарнях.

      Місцеві органи влади Чехії довільно захопили величезний вантаж у 110 тисяч масок – деякі навіть говорили про 680 тисяч – і тисячі респіраторів, які Китай скерував до Італії, пише La Reppublica.

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      Згодом після відповідних кроків посольство Італії в Празі заявило, що влада Чехії взяла на себе зобов'язання повернути медичний матеріал, надісланий з Пекіна та призначений до Риму для допомоги та солідарності.

      У повідомленні італійського дипломатичного відомства в Празі мовиться: "Міністр закордонних справ Чеської Республіки Томаш Петричек повідомив послові Нісіо, що до завершення розслідування чеською поліцією щодо крадіжки медичного матеріалу, яка відбулася у Ловошице, Чеська Республіка якнайшвидше відправить 110 тисяч масок зі своїх поставок до Італії в кількості, що дорівнює кількості, яка повинна була б дістатися до нашої країни (Італії – 24 канал), і яка натомість була вкрадена та вилучена чеською владою".


      Медичні маски з Китаю, призначені для Італії / Фото voxnews.info

      Італійське видання пише, що 17 березня чеська влада зазнала великого успіху в боротьбі проти тих, хто спекулює на масках та інших медичних матеріалах, необхідних для припинення пандемії.

      Офіційна версія (Чехії – 24 канал) – це були конфісковані маски та респіратори, викрадені у чеських компаній недобросовісними злочинцями, які хотіли продати їх за вищу ціну на міжнародному ринку, обходячи суворі обмеження експорту медичної продукції, накладені в Чехії,
      – пише La Reppublica.

      Але потім з’явилися фото і відео, де більшість матеріалів, вилучених та сфотографованих на борту вантажних автомобілів поліції, були ящиками з китайськими та італійськими прапорами, написаними італійською, англійською та мандаринською мовами, на яких влада Пекіна написала Forza Italia, we are by your side.

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      Як правильно використовувати медичну маску / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Китай Контрабанда Новини політики Викрадення Чехія
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