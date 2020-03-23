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      Чехия украла маски для Италииї, – La Repubblica

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      Китай отправил партию масок на помощь Италии в борьбе с коронавирусом, но Чехия присвоила их себе. Партия состояла из 680 тысяч масок и респираторов, но чешская полиция конфисковала груз под предлогом борьбы с нелегальной продажей, распаковала коробки и разослала товар по своим больницам.

      Местные органы власти Чехии произвольно захватили огромный груз в 110 тысяч масок – некоторые даже говорили о 680 тысячах – и тысячи респираторов, которые Китай направил в Италию, пишет La Reppublica.

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      Вскоре после соответствующих шагов посольство Италии в Праге заявило, что власти Чехии взяли на себя обязательство вернуть медицинский материал, доставленный из Пекина и предназначенный Риму для помощи и солидарности.

      В сообщении итальянского дипломатического ведомства в Праге говорится: "Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петржичек сообщил послу Нисио, что до завершения расследования чешской полицией относительно кражи медицинского материала, которая состоялась в Ловосице, Чехия как можно быстрее отправит 110 тысяч масок из своих поставок в Италию в количестве, равном количеству, которое должно было бы добраться до нашей страны (Италии – 24 канал), и которое взамен было украдено и изъято чешскими властями".


      Медицинские маски из Китая, предназначенные для Италии / Фото voxnews.info

      Итальянское издание пишет, что 17 марта чешские власти добились большого успеха в борьбе против тех, кто спекулирует на масках и других медицинских материалах, необходимых для прекращения пандемии.

      Официальная версия (Чехии – 24 канал) – это были конфискованные маски и респираторы, украденные в чешских компаний недобросовестными преступниками, которые хотели продать их по более высокой цене на международном рынке, обходя строгие ограничения экспорта медицинской продукции, наложенные в Чехии,
      – пишет La Reppublica.

      Но потом появились фото и видео, где большинство материалов, изъятых и сфотографированных на борту грузовых автомобилей полиции, были ящиками с китайскими и итальянскими флагами, написанными на итальянском, английском и мандаринском языках, на которых власть Пекина написала Forza Italia, we are by your side.

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      Как правильно использовать медицинскую маску / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости политики Китай Контрабанда Похищение Чехия
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