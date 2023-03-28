До правоохоронців 26 березня звернулася жителька села на Уманщині. Вона скаржилась, що невідомий чоловік вчинив розпусні дії з її донькою. Про це розповіла речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк.

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Коли дитина поверталася з магазину, на вулиці до неї під’їхав автомобіль. Чоловік запропонував підвезти, дівчинка погодилась.

Чоловік познущався з дитини

Чоловік вибрав малолюдне місце та зупинився. Він почав задовольняти сексуальні потреби на очах у дитини. Зловмисник доторкався до свого статевого органу та колін потерпілої. Потім він дав дівчинці 70 гривень й наказав мовчати. Чоловік висадив дитину недалеко від дому та поїхав геть.

Дівчинка розповіла мамі про те, що сталось. Жінка одразу звернулась до поліції.

Поліція вистежила чоловіка

Правоохоронці встановили марку автомобіля Gelly та його власника. Правопорушника затримали в Умані в той самий день. Це виявився 31-річний місцевий житель, який вже був судимий. Він зізнався у скоєному.

За розбещення дитини підозрюваному загрожує до 8 років в'язниці. Слідство триває.