Сихівський районний суд Львова визнав киянина Дмитра Бубира винним у педофілії. Його звинувачували у розбещенні 7-річної дівчинки та спробі розбестити іншу дитину.

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Розбещував дівчаток у львівських школах

24 березня відбулося засідання суду, на якому Бубира визнали винним і позбавили волі строком на 8 років. Як зазначається у вироці, у грудні 2021 року 50-річний киянин переодягався у верхній жіночий одяг й називався лікарем. Правоохоронці зафіксували два такі випадки.

У першому випадку педофіл проник у львівську школу №43. Він зайшов у шкільний туалет, де в цей час була 7-річна постраждала. Бубир представився лікарем й заявив, що йому необхідно її оглянути. На щастя, довгу відсутність дівчинки помітила вчителька, яка пішла до туалету та побачила педофіла. Проте зловмисник зміг тоді втекти.

Через 11 днів Бубир проник в іншу школу Львова. У жіночому туалеті у той момент була 9-річна дівчинка. Коли педофіл наказав дитині роздягтися, аби він її "оглянув", вона його відштовхнула й втекла.

Проте у суді чоловік заперечував свою вину, заявивши, що буцімто ніколи не був у школах Львова. Бубир стверджував, що під час досудового розслідування буцімто давав визнавальні покази лише через те, що правоохоронці добре ставилися до нього. Окрім того, Бубира змусили заплатити 150 тисяч гривень компенсації представнику 7-річної дівчинки, яку він розбещував.

Зверніть увагу! Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений.

Чоловіка і раніше судили за сексуальні злочини

Як повідомили у суді, киянин Дмитро Бубир і раніше отримував вироки за педофілію. У 2021 році його розшукували за розбещення дітей у київських школах. Тоді його звинувачували у розбещенні 8-річної школярки.

Проте тоді йому вдалося уникнути покарання. Хоча правоохоронці затримали Бубира, позбавити його волі не вийшло. Суд призначив йому 181 тисячу гривень застави, яку зловмисник заплатив.

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