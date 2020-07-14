У США знову сталася стрілянина: невідомий приїхав на білому авто до Брукліна, що в Нью-Йорку. Впродовж 14 хвилин він їздив районом і стріляв у перехожих. Щонайменше 5 людей постраждали.

Потерпілих доправили до лікарні, їх стан – стабільний. Інцидент стався ввечері 13 липня, повідомляє NBC New York.

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Що відомо про постраждалих

Спочатку чоловік поранив 23-річну дівчину – вистрілив їй у груди чотири рази. Через 12 хвилин поцілив у спину трьом 19-річним хлопцям.

Двома хвилинами пізніше кулю в спину отримав ще один 19-річний юнак, який їхав на мопеді. Дівчина, яка їхала разом з ним, впала і травмувалася.

Дивіться відео з місця злочину:

Нападника не вдалося затримати. Поліція оголосила його у розшук: закликала всіх очевидців повідомити будь-які подробиці нападу правоохоронцям.

WANTED!! The picture of vehicle below is wanted for a series shootings that occurred at multiple locations in #Canarsie on July 13, 2020. The occupants are considered armed & dangerous. We urge anyone with information please contact the 69th Precinct at 718-257-6306. pic.twitter.com/mNYGju1rF7 — NYPD 69th Precinct (@NYPD69Pct) July 14, 2020

Зазначимо, що впродовж понеділка, 13 липня, на вулицях Нью-Йорка 14 разів відкривали вогонь – загалом постраждали 18 людей. Днем раніше у Брукліні невідомі поранили 3 людей та застрелили 1-річну дитину.