Чоловік їздив по Нью-Йорку та стріляв у перехожих: щонайменше 5 поранених
У США знову сталася стрілянина: невідомий приїхав на білому авто до Брукліна, що в Нью-Йорку. Впродовж 14 хвилин він їздив районом і стріляв у перехожих. Щонайменше 5 людей постраждали.
Потерпілих доправили до лікарні, їх стан – стабільний. Інцидент стався ввечері 13 липня, повідомляє NBC New York.
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Що відомо про постраждалих
Спочатку чоловік поранив 23-річну дівчину – вистрілив їй у груди чотири рази. Через 12 хвилин поцілив у спину трьом 19-річним хлопцям.
Двома хвилинами пізніше кулю в спину отримав ще один 19-річний юнак, який їхав на мопеді. Дівчина, яка їхала разом з ним, впала і травмувалася.
Дивіться відео з місця злочину:
Нападника не вдалося затримати. Поліція оголосила його у розшук: закликала всіх очевидців повідомити будь-які подробиці нападу правоохоронцям.
Зазначимо, що впродовж понеділка, 13 липня, на вулицях Нью-Йорка 14 разів відкривали вогонь – загалом постраждали 18 людей. Днем раніше у Брукліні невідомі поранили 3 людей та застрелили 1-річну дитину.