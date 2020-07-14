В США снова произошла стрельба: неизвестный приехал на белом авто в Бруклин, что в Нью-Йорке. В течение 14 минут он ездил по району и стрелял в прохожих. По меньшей мере 5 человек пострадали.

Пострадавших доставили в больницу, их состояние – стабильное. Инцидент произошел вечером 13 июля, сообщает NBC New York.

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Что известно о пострадавших

Сначала мужчина ранил 23-летнюю девушку – выстрелил ей в грудь четыре раза. Через 12 минут попал в спину трем 19-летним парням.

Двумя минутами позже пулю в спину получил еще один 19-летний юноша, который ехал на мопеде. Девушка, которая ехала вместе с ним, упала и получила травму.

Смотрите видео с места преступления

Нападавшего не удалось задержать. Полиция объявила его в розыск: призвала всех очевидцев сообщить какие-либо подробности нападения правоохранителям.

WANTED!! The picture of vehicle below is wanted for a series shootings that occurred at multiple locations in #Canarsie on July 13, 2020. The occupants are considered armed & dangerous. We urge anyone with information please contact the 69th Precinct at 718-257-6306. pic.twitter.com/mNYGju1rF7 — NYPD 69th Precinct (@NYPD69Pct) July 14, 2020

Отметим, что в течение понедельника, 13 июля, на улицах Нью-Йорка 14 раз открывали огонь – в общем пострадали 18 человек. Днем ранее в Бруклине неизвестные ранили 3 человек и застрелили 1-летнего ребенка.