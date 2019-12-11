Чоловіка, який зарубав сокирою двох людей і спалив у печі, визнали неосудним

Наприкінці квітня 2019 року на Сумщині сталося жахливе вбивство. Двоюрідний брат у п'яній суперечці убив свою сестру і її товариша.

Тіла чоловік переніс у кухню і спалив у печі. Про зникнення двох осіб стало відомо лише через декілька днів. Правоохоронці дізналися, з ким загиблі проводили час напередодні. У домі чоловіка знайшли сліди крові, а у печі – кістки, повідомляють у прокуратурі Сумщини.

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Що важливо, чоловік лише у лютому 2019 року вийшов з в'язниці, де провів 14 років за вбивство.

Роменська прокуратура просила довічне ув'язнення для вбивці, однак його визнали неосудним. За висновком судово-психіатричної експертизи, він не міг усвідомлювати свої дії. До нього застосують примусове лікування.