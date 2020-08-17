Сьогодні у Білорусі страйкували працівники підприємств, які раніше були головним електоратом президента країни Олександра Лукашенка. До демонстрантів навідався і сам Лукашенко, але чомусь до людей глава держави прилетів літаком, а не машиною.

Про те, як минув сьогоднішній день в Білорусі, яка головна відмінність цьогорічних протестів та чи боїться Лукашенко– в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі розповів білоруський журналіст Валерій Калиновський.

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Що відрізняє протести 2020 року від попередніх?

Він наголосив, що запал у людей не згас, сьогодні була хода від уряду СІЗО, де перебуває чоловік Світлани Тихановської Сергій і інші політв'язнів. Потім вони там довго мітингували. За його словами, така хода – досить радикальна. У 2006 році відбулося страшне побиття, коли були попередні сфальсифіковані вибори.

Тоді теж Лукашенку вдалося побити людей і посадити ще одного кандидата в президенти Козуліна. Але це вже історія. На наших очах зараз твориться нова історія. І ці протести більш масові. Від попередніх їх відрізняє те, що до них приєднались робітники з багатьох підприємств,

– наголосив Калиновський.

Він зазначив, що кілька підприємств повністю страйкують, не виходять на роботу та не випускають свою продукцію, зокрема:

підприємство "Азот" в Гродно;

"Нафтан" у Новополоцьку;

"Білоруськалію" у Солігорську.

Чому Лукашенко прилетів?

Він також ствердив, що ці страйки на заводах, "чоловічі розмови" і конкретне бажання робітників – дуже роздратувало Лукашенка.

І помітьте – він не просто ефектно прилетів на вертольоті, він не приїхав машиною. Він боїться їздити білоруськими вулицями, чи що? Чому так? Там ще було сотні охоронців,

– зауважив Калиновський.

Дивіться епічне відео, як Лукашенко на вертольоті втік після того, як робітники заводів прогнали його геть:

Журналіст також додав, що протестувальники скандували Лукашенкові – "ухаді", і тепер це "ухаді" звучить у всіх білоруських містах, поки протести на підтримку Лукашенка організовує сама влада.

Дивіться повний випуск програми "Є питання":

Протести у Білорусі: що відомо