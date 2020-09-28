Глава Азербайджану Ільхам Алієв намагався вибудувати добрі стосунки з Росією, адже був перконаний, що саме від неї залежатиме фінальне рішення у конфлікті з Вірменією. Однак на сьогодні Росія не може визначитись, яку зі сторін підтримати, тому закликає обох до припинення бойових дій.

Росія тривалий час була ключовою у цьому конфлікті, адже продавала зброю в Азербайджан та надавала підтримку Вірменії. Таку думку висловив директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в ефірі 24 каналу.

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"Усі чудово розуміли, що інвестиції й зброя, яку купували або постачали в південнокавказькі країни, рано чи пізно мала вибухнути й відповідно результат ми бачимо зараз", – зазначив експерт.

Першим, кому зателефонував очільник Вірменії Армен Саркісян, був Володимир Путін. Семиволос зазначив, що ймовірно лідер Вірменії проінформував російського лідера про ситуацію довкола Карабаху та попросив про допомогу в рамках Організації договору про колективну безпеку.

Довідка. ОДКБ – військово-політична міжнародна організація, до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан й Таджикистан.

На думку експерта, проблема полягає в тому, що безпосередньо проти Вірменії бойових дій немає. Вони ведуться на азербайджанській території, окупованій Вірменією. У такому випадку правила ОДКБ не працюють, тобто Вірменія не піддається нападу з боку Азербайджану.

Це дуже часто забувають, коли говорять про конфлікт між цими державами,

– додав Семиволос.

Експерт зазначив, що на сьогодні ситуація доволі складна, тому що є 2 принципи, на які потрібно зважати:

непорушність кордонів;

право націй на самовизначення.

Ці пункти конкурують між собою й у випадку прийняття одного з них виникає суперечлива ситуація. На думку Семиволоса, є багато пропозицій щодо вирішення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Однак ключовою є непорушність азербайджанських кордонів. У їх рамках може бути формула, що забезпечить права вірмен, які мешкають безпосередньо в колишній Нагірно-Карабаській автономній області. Та проблема полягає в тому, що жодна зі сторін конфлікту на сьогодні не погоджується з цими пропозиціями, а мирний процес, який триває вже майже 30 років, практично зупинений.

Що відомо про конфлікт між Азербайджаном та Вірменією

27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії.

Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію у початку обстрілів по всій лінії фронту. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.

Натомість у Міноборони Вірменії розповіли про два збиті вертольоти й три БПЛА Азербайджану.

У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели воєнний стан. Також там оголосили мобілізацію осіб старших за 18 років.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває більше ніж 30 років. У ньому Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність, а Росіє надає свою підтримку Вірменії.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією: деталі у відео