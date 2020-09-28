Чому Росія не втручається у конфлікт між Вірменією та Азербайджаном: думка експерта
Глава Азербайджану Ільхам Алієв намагався вибудувати добрі стосунки з Росією, адже був перконаний, що саме від неї залежатиме фінальне рішення у конфлікті з Вірменією. Однак на сьогодні Росія не може визначитись, яку зі сторін підтримати, тому закликає обох до припинення бойових дій.
Росія тривалий час була ключовою у цьому конфлікті, адже продавала зброю в Азербайджан та надавала підтримку Вірменії. Таку думку висловив директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в ефірі 24 каналу.
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"Усі чудово розуміли, що інвестиції й зброя, яку купували або постачали в південнокавказькі країни, рано чи пізно мала вибухнути й відповідно результат ми бачимо зараз", – зазначив експерт.
Першим, кому зателефонував очільник Вірменії Армен Саркісян, був Володимир Путін. Семиволос зазначив, що ймовірно лідер Вірменії проінформував російського лідера про ситуацію довкола Карабаху та попросив про допомогу в рамках Організації договору про колективну безпеку.
На думку експерта, проблема полягає в тому, що безпосередньо проти Вірменії бойових дій немає. Вони ведуться на азербайджанській території, окупованій Вірменією. У такому випадку правила ОДКБ не працюють, тобто Вірменія не піддається нападу з боку Азербайджану.
Це дуже часто забувають, коли говорять про конфлікт між цими державами,
– додав Семиволос.
Експерт зазначив, що на сьогодні ситуація доволі складна, тому що є 2 принципи, на які потрібно зважати:
- непорушність кордонів;
- право націй на самовизначення.
Ці пункти конкурують між собою й у випадку прийняття одного з них виникає суперечлива ситуація. На думку Семиволоса, є багато пропозицій щодо вирішення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Однак ключовою є непорушність азербайджанських кордонів. У їх рамках може бути формула, що забезпечить права вірмен, які мешкають безпосередньо в колишній Нагірно-Карабаській автономній області. Та проблема полягає в тому, що жодна зі сторін конфлікту на сьогодні не погоджується з цими пропозиціями, а мирний процес, який триває вже майже 30 років, практично зупинений.
Що відомо про конфлікт між Азербайджаном та Вірменією
- 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії.
- Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію у початку обстрілів по всій лінії фронту. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.
- Натомість у Міноборони Вірменії розповіли про два збиті вертольоти й три БПЛА Азербайджану.
- У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели воєнний стан. Також там оголосили мобілізацію осіб старших за 18 років.
- Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває більше ніж 30 років. У ньому Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність, а Росіє надає свою підтримку Вірменії.
Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією: деталі у відео