Чому декларації лікарів пологових будинків заможніші, ніж у депутатів

Побори в регіональних пологових звичайно не зрівняються з поборами в столичних центрах. Тут такси на "безкоштовні" пологи в рази вищі. Не даремно і декларації головних лікарів київських пологових будинків, які все життя працюють в державних клініках, набагато заможніші, ніж у багатьох депутатів.

Про це у своєму блозі "(Без)коштовна медицина" розповіла Олександра Устінова.

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"Головний лікар 5 пологового будинку в Києві Михайло Макаренко. В його декларації 2 будинки в передмісті столиці, 3 земельні ділянки, джип Land Cruiser та гараж на 90 метрів квадратних, який явно перевищує середньостатистичну квартиру в Україні. Макаренко не лише талановитий лікар, який зміг придбати та утримувати це все майно на одну лікарську зарплату, але й успішний політик. Після Майдану його обрали депутатом Київської міської ради від партії Кличка "УДАР", – розповіла журналістка.

За її словами, саме за його поданням депутати столичної міськради проголосували за рішення дозволити будівництво приватного медичного центру на території міського пологового будинку, яким керує Макаренко.

Будувати приватний медичний центр буде компанія "Укрекотех", власником якої є громадянин Кіпру. А серед засновників – такий собі Максим Валерійович Гаєвий, колишній помічник народного депутата IV скликання від СДПУ (о) Єфима Фікса. Крім того, Максим Гаєвий є засновником ТОВ "Компанія столиця-інвест", яка заробляє організацією будівництва об'єктів нерухомості.

– зазначила Устінова.

Вона додала, що заробіток на новонароджених вже давно став доволі прибутковим бізнесом в Україні. Перелякані батьки несуть "благодійні" внески, від яких можуть відмовитися. Дають хабарі, замість того, щоб звертатися в поліцію. В цей самий час головні лікарі будують розкішні маєтки та вимагають тисячі доларів за дозвіл на влаштування в "хлібне" місце.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "(Без)коштовна медицина" Олександри Устінової за 12 липня 2018