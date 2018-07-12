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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Почему декларации врачей роддомов богаче, чем у депутатов

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Макаренко и Кличко
Макаренко и Кличко / kiev.klichko.org

Поборы в региональных родильных конечно не сравнятся с поборами в столичных центрах. Здесь таксы на "бесплатные" роды в разы выше. Не зря и декларации главных врачей киевских роддомов, которые всю жизнь работают в государственных клиниках, гораздо богаче, чем у многих депутатов.

Об этом в своем блоге "(Бес)платная медицина" рассказала Александра Устинова.

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"Главный врач 5 роддома в Киеве Михаил Макаренко. В его декларации 2 дома в пригороде столицы, 3 земельных участка, джип Land Cruiser и гараж на 90 квадратных метров, который явно превышает среднестатистическую квартиру в Украине. Макаренко не только талантливый врач, который смог приобрести и содержать это все имущество на одну врачебную зарплату, но и успешный политик. После Майдана был избран депутатом Киевского городского совета от партии Кличко "УДАР", – рассказала журналистка.

По ее словам, именно по его представлению депутаты столичного горсовета проголосовали за решение разрешить строительство частного медицинского центра на территории городского роддома, которым руководит Макаренко.

Строить частный медицинский центр будет компания "Укрэкотех", владельцем которой является гражданин Кипра. А среди учредителей – некий Максим Валерьевич Гаевой, бывший помощник народного депутата IV созыва от СДПУ (о) Ефима Фикса. Кроме того, Максим Гаевой является учредителем ООО "Компания столица-инвест", которая зарабатывает организацией строительства объектов недвижимости.
– отметила Устинова.

Она добавила, что заработок на новорожденных уже давно стал довольно прибыльным бизнесом в Украине. Испуганные родители несут "благотворительные" взносы, от которых могут отказаться. Дают взятки, вместо того, чтобы обращаться в полицию. В это же время главные врачи строят роскошные особняки и требуют тысячи долларов за разрешение на устройство в "хлебное" место.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "(Бес)платная медицина" Александры Устиновой за 12 июля 2018

 

Теги: Новости Украины Беременность и роды Коррупция Деньги Медицина Роды
Источник: 24 канал
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