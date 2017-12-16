Чому політики ніколи не виконують передвиборні обіцянки, – пояснення психіатра

Останні дослідження довели, що влада фізіологічно змінює мозок, що призводить до спотворення світогляду і зміни цінностей у політиків.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю сайту "24" розповіла психіатр, психотерапевт, член Всесвітньої асоціації біологічної психіатрії Тіна Берадзе.

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Нещодавно закінчилися дивовижні дослідження, які показали, що не гроші змінюють людину. Людину змінює влада. Мозок змінюється. Реально змінюється, саме фізіологічно. І коли у тих, хто прийшов до влади, змінюється мозок, у них змінюється і система цінностей. Ну, всі ж політики не можуть так поголовно брехати, правильно? Поки вони йшли до влади – вони одні. Ідеї у них одні, підходи. Потім – все змінюється разом із мозком,

– пояснила вона.

На питання у який бік змінюється світосприйняття, психолог відповіла: "Ну, подивіться, що відбувається. Як Вам здається?". При цьому вона наголосила, що будь-яка влада змінює будь-яку людину в будь-якій країні. Із чого можна зробити висновок: не можна давати людям абсолютну владу.

За її словами, ці зміни відбуваються не на все життя і через якийсь певний час після втрати влади людина повертається до свого стандартного стану.

"Потім це проходить, звичайно. Сім'я Ющенка після закінчення президентського терміну ще місяців шість думала, що Віктор ще президент. Потім, в кінці кінців, дійшло. Я не жартую, потім вони почали розуміти і адаптуватися", – додала Берадзе.

Вона також додала, що коли Янукович говорив, що він легітимний і живий – він не жартував, він описував власну його реальність, в якій він все ще президент.

"У всіх своя картина світу. Навіть коли переді мною сидить маніяк-вбивця – він щиро вірить в свою правоту, у нього є цілком логічне для нього пояснення того, що він робить. Інше питання – чи це прийнятно для соціуму", – зазначила психіатр.

Більше читайте в інтерв'ю з Тіною Берадзе:

Психиатр: Власть физиологически меняет человека