Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

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З метою перевірки обставин, які могли стати передумовами чи причиною вчинення злочину, слідчі ДБР проводять невідкладний обшук у військовій частині Нацгвардії, де проходив службу підозрюваний у вбивстві співслужбовців на "Південмаші" Артем Рябчук,

– зазначили правоохоронці.

Працівники Державного бюро розслідувань вивчають документи щодо:

порядку проходження та організації служби;

роботи з особовим складом;

роботи психологів відповідного підрозділу.

Усе це необхідно для всебічного та повного розслідування даного кримінального провадження.



ДБР прийшло з обшуками в частину, де служив Артем Рябчук / Фото Державного бюро розслідувань

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