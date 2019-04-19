Дебати Порошенка з Зеленським на "Олімпійському": як відреагували українці

19 квітня нарешті відбулися дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський" у Києві. Обидва кандидати у президенти наговорили багато цікавих речей. А як на дебати відреагували українці, читайте у нашому матеріалі.

Відповідно до результатів опитувань, які проводили на сайті 24 каналу більшості українців дебати сподобалися.

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Що думають читачі 24 каналу про дебати між Порошенком і Зеленським на "Олімпійському"

Щодо настроїв у мережі, то більшість тут також дотримується думки, що дебати на "Олімпійському" вдалися на славу.

я, коли дивилась дебати:



це був мощний версус

п.с. коли в мене будуть питатись рекомендацію на фільм, я буду казати ДЕБАТИ 2019 pic.twitter.com/Z4wFl873ZU — milkman (@yourbagell) April 19, 2019

Мы потеряли интерес к Евровиденью, но приобрели самые популярные дебаты в мире. Это было жарко #дебати — Юджен Лович (@Y_Lovich) April 19, 2019

Востаннє вулиці були такими порожніми, коли по телеку крутили Утіниє історії та Чип і Дейла Posted by Sasha Koltsova on Friday, 19 April 2019

Впервые в своей жизни мне так интересно наблюдать за политическими событиями #дебаты — петчіта ||-// (@dramaawkwardboy) April 19, 2019

Реально -третью ночь не могу смотреть новый сезон фантастической "Игры престолов". Не цепляет - Украинская реальность круче! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 19, 2019

Щоправда, серед українців виявилися й ті, кому дебати взагалі не сподобалися. Користувачі, зокрема, заявляють, що це були не дебати у середньостатистичному розумінні, а обопільні обвинувачення та шоу. Також дехто наголошує, що очікував зовсім іншого дійства.

Кажуть половині українців не цікаві дебати кандидатів в президенти. Мені доречі теж, бо я приблизно знаю, про що там буде йти мова. Нинішнього президента усі ми вже добре знаємо, а його опонента чи точніше його образ люди знають здається ще краще. — Олександр Горіховий (@Gorihov) April 19, 2019

З'їздили з @frostrch на дебати. Ну, чесно кажучи, таке собі, жодної конкретики, гучні промови, все як завжди. Найбільш дивний і специфічний момент, коли обоє стали на коліна



P.S. При виході якісь чуваки замутили слем, значить, шоу вдалося pic.twitter.com/vOCBTTAZTc — Панік (@Crankerkor) April 19, 2019

Це не були дебати. Це шоу. Набагато більше і змістовніше президент розказав у студії Суспільного. Куди цей блазень не приїхав, бо "злякався теракту"Цікаво, коли йому скажуть, що путін двинув свої полчища на українську землю, куди він дремене? — Vot Vam Bolt (@BoltVot) April 19, 2019

#Дебаты коротко, #Порошенко вместо ответов на вопросы занимается саморекламой, а #Зеленский зачитывает интернет мемы из твиттера! Конструктива НОЛЬ... — ХуВольфыч (@Kramatorsk55) April 19, 2019

Всі чекали, що на дебати прийде Зеленський, а прийшов Голобородько... — Андрій Маланчук (@andmalanchuk) April 19, 2019

Короче це не #дебати , а суцільний стрес, особливо коли намагаєшся висловити власну думку

Піду слухати бтс і їсти батончик рошен — Девушкек||-// (@imintrench17) April 19, 2019

Зауважимо, що сам Петро Порошенко залишився незадоволеним своїм опонентом. За його словами, "окрім абсолютно голослівних звинувачень, на дебатах він не почув від Володимира Зеленського ні стратегії, ні кроків задля захисту держави".

Дебати кандидатів в Президенти Окрім абсолютно голослівних звинувачень, сьогодні на дебатах ми не почули від Володимира Зеленського ні стратегії, ні кроків задля захисту держави. З його відповідей зрозуміло: він живе минулим і готовий розповсюджувати лише неправду. І продовжує лінію, яку використовував на каналі його партнера Коломойського. Наша спільна позиція: ми маємо захистити державу від вас, пане Зеленський. Ви не Голобородько! Ви сюди приїхали не на тролейбусі і не на велосипеді. Ви - головний провідник олігархів. І точно одного олігарха-втікача. Не можна гратися з країною під час президентських виборів. Ціна може бути надзвичайно високою. І не може війну з російським агресором вести актор, талановита людина, але без будь-якого досвіду. Ціна, яку заплатять десятки мільйонів українців, може бути дуже-дуже великою. Тому, 21 квітня закликаю усіх українців зробити зважений вибір. Збережемо Україну! Posted by Петро Порошенко on Friday, 19 April 2019

Щодо Володимира Зеленського, то наразі ані з боку його команди, ані від нього самого про дебати на "Олімпійському" немає жодного коментаря.

Хто переміг у цьому батлі, думки українців розділилися. На думку відвідувачів сайту 24 каналу, кращим на дебатах був Володимир Зеленський.



Кого вважають читачі 24 каналу переможцем дебатів на "Олімпійському"

В інтернеті ж віддають перевагу як лідеру "Кварталу 95", так і чинному президенту Петру Порошенку.

а Порошенко старался.. никогда ещё так не старался.. — Шура Лют (@shura_ljut) April 19, 2019

Наблюдая за такими, идиотично поддерживающими кривляку-клоуна, который унижает всё украинское, начинаешь разочаровываться в людях... Но хорошо, что есть много здраво мыслящих.И дело тут не в Порошенко.С него мы спросим- мало не покажется!Но Украину реваншистам не отдадим!#выборы — (@Olena_Smalko) April 19, 2019

Не понимаю, как люди, которые всё время следят за политикой выдерживают всё это

Мои нервы на пределе после дебатов

В общем Вова красавчик, Порошенко так себе

И это мягко сказано...

Кароче иду в политику — ~Малыш Куки~ (@your_sweat_) April 19, 2019

Висновки. Порошенко говорив про Україну. Зеленський про Порошенка. Голосую за того хто говорить про Україну. — sata zassaz (@SataZassaz) April 19, 2019

Одразу після дискусії на "Олімпійському" дебати кандидатів у президенти мали відбутися ще у студії Суспільного, але тоді прийшов лише Петро Порошенко. Володимир Зеленський, зі свого боку, ще напередодні сповістив, що у студії державного мовника його не буде.

Ще одна неприємна звістка на гаранта чекала вже під час ефіру. Ведуча, зокрема, зауважила, що до них надійшла інформація щодо замаху на президента, а імовірний терорист у той час перебував у студії.

Як пройшли дебати між Порошенком і Зеленським на "Олімпійському"? Дебати розпочалися на стадіоні 19 квітня о 19 годині та тривали 60 хвилин. Ведучими стали Олена Фроляк (штаб Зеленського) та Андрій Куликов (штаб Порошенка). На стадіоні втановили дві сцени для кожного з кандидатів, однак очільник держави прийшов на сцену до свого конкурента після виконання державного гімну. Опісля кандидати почали ставити один одному питання, та відповідати на них. Під час дискусії вони не стримували емоцій та висували один одному чимало звинувачень.



Зеленський за результатами жеребкування першим звернувся до українців. Він сказав, що сам голосував за Порошенка у 2014 році, але помилився, адже чинний президент не виконав своїх передвиборчих обіцянок і не виправдав покладених на нього сподівань українців. Порошенко, зі свого боку, наголосив, що Зеленський буде слабким президентом і не зможе протистояти ризику повернення України до Росії-агресора. Тому, для держави існують великі ризики.



Проведення дебатів на "Олімпійському" обійшлося у 6-8 мільйонів гривень. Цю суму порівну мають заплатити виборчі фонди кандидатів у президенти. Присутніми на стадіона були 22 тисячі глядачів і 10 тисяч правоохоронців, що стежили за порядком.

Дебати Зеленського та Порошенка на "Олімпійському" за 7 хвилин: дивіться відео