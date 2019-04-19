Дебати Порошенка з Зеленським на "Олімпійському": як відреагували українці
19 квітня нарешті відбулися дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський" у Києві. Обидва кандидати у президенти наговорили багато цікавих речей. А як на дебати відреагували українці, читайте у нашому матеріалі.
Відповідно до результатів опитувань, які проводили на сайті 24 каналу більшості українців дебати сподобалися.
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Що думають читачі 24 каналу про дебати між Порошенком і Зеленським на "Олімпійському"
Щодо настроїв у мережі, то більшість тут також дотримується думки, що дебати на "Олімпійському" вдалися на славу.
Щоправда, серед українців виявилися й ті, кому дебати взагалі не сподобалися. Користувачі, зокрема, заявляють, що це були не дебати у середньостатистичному розумінні, а обопільні обвинувачення та шоу. Також дехто наголошує, що очікував зовсім іншого дійства.
Зауважимо, що сам Петро Порошенко залишився незадоволеним своїм опонентом. За його словами, "окрім абсолютно голослівних звинувачень, на дебатах він не почув від Володимира Зеленського ні стратегії, ні кроків задля захисту держави".
Щодо Володимира Зеленського, то наразі ані з боку його команди, ані від нього самого про дебати на "Олімпійському" немає жодного коментаря.
Хто переміг у цьому батлі, думки українців розділилися. На думку відвідувачів сайту 24 каналу, кращим на дебатах був Володимир Зеленський.
Кого вважають читачі 24 каналу переможцем дебатів на "Олімпійському"
В інтернеті ж віддають перевагу як лідеру "Кварталу 95", так і чинному президенту Петру Порошенку.
Одразу після дискусії на "Олімпійському" дебати кандидатів у президенти мали відбутися ще у студії Суспільного, але тоді прийшов лише Петро Порошенко. Володимир Зеленський, зі свого боку, ще напередодні сповістив, що у студії державного мовника його не буде.
Ще одна неприємна звістка на гаранта чекала вже під час ефіру. Ведуча, зокрема, зауважила, що до них надійшла інформація щодо замаху на президента, а імовірний терорист у той час перебував у студії.
Як пройшли дебати між Порошенком і Зеленським на "Олімпійському"? Дебати розпочалися на стадіоні 19 квітня о 19 годині та тривали 60 хвилин. Ведучими стали Олена Фроляк (штаб Зеленського) та Андрій Куликов (штаб Порошенка). На стадіоні втановили дві сцени для кожного з кандидатів, однак очільник держави прийшов на сцену до свого конкурента після виконання державного гімну. Опісля кандидати почали ставити один одному питання, та відповідати на них. Під час дискусії вони не стримували емоцій та висували один одному чимало звинувачень.
Зеленський за результатами жеребкування першим звернувся до українців. Він сказав, що сам голосував за Порошенка у 2014 році, але помилився, адже чинний президент не виконав своїх передвиборчих обіцянок і не виправдав покладених на нього сподівань українців. Порошенко, зі свого боку, наголосив, що Зеленський буде слабким президентом і не зможе протистояти ризику повернення України до Росії-агресора. Тому, для держави існують великі ризики.
Проведення дебатів на "Олімпійському" обійшлося у 6-8 мільйонів гривень. Цю суму порівну мають заплатити виборчі фонди кандидатів у президенти. Присутніми на стадіона були 22 тисячі глядачів і 10 тисяч правоохоронців, що стежили за порядком.
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