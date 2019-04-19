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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Дебати Порошенка з Зеленським на "Олімпійському": як відреагували українці

      2106 Читать новость на русском
      Дебати Порошенко - Зеленського 19.04.2019 на стадіоні - реакція українців
      Якою була реакція українців на дебати Порошенка з Зеленським / Getty Images

      19 квітня нарешті відбулися дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський" у Києві. Обидва кандидати у президенти наговорили багато цікавих речей. А як на дебати відреагували українці, читайте у нашому матеріалі.

      Відповідно до результатів опитувань, які проводили на сайті 24 каналу більшості українців дебати сподобалися. 

      Читайте також: Дебати Зеленського і Порошенка: головні цитати кандидатів у президенти

      Дебати, Порошенко, Зеленський, Олімпійський, вибори, українці
      Що думають читачі 24 каналу про дебати між Порошенком і Зеленським на "Олімпійському" 

      Щодо настроїв у мережі, то більшість тут також дотримується думки, що дебати на "Олімпійському" вдалися на славу.

      Востаннє вулиці були такими порожніми, коли по телеку крутили Утіниє історії та Чип і Дейла

      Posted by Sasha Koltsova on  Friday, 19 April 2019

       

       

      Щоправда, серед українців виявилися й ті, кому дебати взагалі не сподобалися. Користувачі, зокрема, заявляють, що це були не дебати у середньостатистичному розумінні, а обопільні обвинувачення та шоу. Також дехто наголошує, що очікував зовсім іншого дійства.

      Зауважимо, що сам Петро Порошенко залишився незадоволеним своїм опонентом. За його словами, "окрім абсолютно голослівних звинувачень, на дебатах він не почув від Володимира Зеленського ні стратегії, ні кроків задля захисту держави".

      Дебати кандидатів в Президенти

      Окрім абсолютно голослівних звинувачень, сьогодні на дебатах ми не почули від Володимира Зеленського ні стратегії, ні кроків задля захисту держави. З його відповідей зрозуміло: він живе минулим і готовий розповсюджувати лише неправду. І продовжує лінію, яку використовував на каналі його партнера Коломойського. Наша спільна позиція: ми маємо захистити державу від вас, пане Зеленський. Ви не Голобородько! Ви сюди приїхали не на тролейбусі і не на велосипеді. Ви - головний провідник олігархів. І точно одного олігарха-втікача. Не можна гратися з країною під час президентських виборів. Ціна може бути надзвичайно високою. І не може війну з російським агресором вести актор, талановита людина, але без будь-якого досвіду. Ціна, яку заплатять десятки мільйонів українців, може бути дуже-дуже великою. Тому, 21 квітня закликаю усіх українців зробити зважений вибір. Збережемо Україну!

      Posted by Петро Порошенко on Friday, 19 April 2019

      Щодо Володимира Зеленського, то наразі ані з боку його команди, ані від нього самого про дебати на "Олімпійському" немає жодного коментаря. 

      Хто переміг у цьому батлі, думки українців розділилися. На думку відвідувачів сайту 24 каналу, кращим на дебатах був Володимир Зеленський.

      Дебати, Порошенко, Зеленський, Олімпійський, вибори, українці
      Кого вважають читачі 24 каналу переможцем дебатів на "Олімпійському"

      В інтернеті ж віддають перевагу як лідеру "Кварталу 95", так і чинному президенту Петру Порошенку. 

      Дебати, Порошенко, Зеленський, Олімпійський, вибори, українці

       

      Дебати, Порошенко, Зеленський, Олімпійський, вибори, українці

      Одразу після дискусії на "Олімпійському" дебати кандидатів у президенти мали відбутися ще у студії Суспільного, але тоді прийшов лише Петро Порошенко. Володимир Зеленський, зі свого боку, ще напередодні сповістив, що у студії державного мовника його не буде.

      Ще одна неприємна звістка на гаранта чекала вже під час ефіру. Ведуча, зокрема, зауважила, що до них надійшла інформація щодо замаху на президента, а імовірний терорист у той час перебував у студії.

      Як пройшли дебати між Порошенком і Зеленським на "Олімпійському"? Дебати розпочалися на стадіоні 19 квітня о 19 годині та тривали 60 хвилин. Ведучими стали Олена Фроляк (штаб Зеленського) та Андрій Куликов (штаб Порошенка). На стадіоні втановили дві сцени для кожного з кандидатів, однак очільник держави прийшов на сцену до свого конкурента після виконання державного гімну. Опісля кандидати почали ставити один одному питання, та відповідати на них. Під час дискусії вони не стримували емоцій та висували один одному чимало звинувачень.

      Зеленський за результатами жеребкування першим звернувся до українців. Він сказав, що сам голосував за Порошенка у 2014 році, але помилився, адже чинний президент не виконав своїх передвиборчих обіцянок і не виправдав покладених на нього сподівань українців. Порошенко, зі свого боку, наголосив, що Зеленський буде слабким президентом і не зможе протистояти ризику повернення України до Росії-агресора. Тому, для держави існують великі ризики.

      Проведення дебатів на "Олімпійському" обійшлося у 6-8 мільйонів гривень. Цю суму порівну мають заплатити виборчі фонди кандидатів у президенти. Присутніми на стадіона були 22 тисячі глядачів і 10 тисяч правоохоронців, що стежили за порядком.

      Дебати Зеленського та Порошенка на "Олімпійському" за 7 хвилин: дивіться відео

       

       

       

      дебати між порошенком і зеленським на "олімпійському": матеріали 24 каналу 
      blog_ava
      Леонід Кравчук про вибори президента, дебати та третій Майдан
      19 квітня
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      Теги: Новини України Петро Порошенко Дебати Зеленського і Порошенка Порошенко і Зеленський Володимир Зеленський Новини політики Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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