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Декілька британських чиновників втратили посади через звинувачення у харасменті

00:16, сьогодні 339 Читать новость на русском
Звинувачення у харасменті коштували Майклу Феллону посади
Звинувачення у харасменті коштували Майклу Феллону посади / Фото з відкритих джерел

Великобританія останнім часом перебуває в епіцентрі секс-скандалів. Глава Міноборони цієї країни Майкл Феллон подав у відставку через звинувачення у харасменті.

15 років тому Феллон поклав руку на коліно радіоведучої Джулії Хартлі-Брюер, йдеться у статті Наталії Лебідь для сайту "24".

Журналістка пригрозила вдарити депутата, якщо він ще раз дозволить собі щось подібне. Попри цей інцидент, повідомляє Джулія Хартлі-Брюер, вони із Феллоном залишилися друзями. До того ж, останній відразу вибачився.

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І все ж у своєму листі про відставку до прем'єр-міністра Терези Мей Феллон написав: "Протягом останніх днів з'явилося кілька заяв щодо депутатів, зокрема, деякі з приводу моєї поведінки колись. Багато з них (заяв) є неправдивими, але я приймаю те, що моя поведінка в минулому не відповідає тим високим стандартам, які ми вимагаємо від Збройних сил, які я маю честь представляти. Я замислився над своєю ситуацією та подаю у відставку з поста міністра оборони".

У відповідь Мей прокоментувала рішення Феллона, високо оцінивши його старанну службу.

Я ціную типово серйозну манеру, у якій ви розглянули свою позицію, та конкретний приклад, який ви хочете показати військовослужбовцям – чоловікам та жінкам,
– заявила вона.

Однак Феллон – не єдиний британський посадовець, який опинився в лещатах харасменту. Міністр уряду Уельсу Карл Сарджент навіть скоїв суїцид після того, як декілька жінок звинуватили його у домаганнях. А депутата парламенту Келвіна Хопкінса, представника лейбористської партії, відсторонили від усіх посад, включаючи місце в тіньовому кабінеті, після того, як його колега по партії Ава Етемзаде розповіла про переслідування з боку депутата. Хопкінс довгий час листувався з дівчиною по електронній пошті і заявляв, що "прекрасний юнак був би щасливий стати її коханцем". "Якби я був молодий", – додавав 76-річний політик.

Цього, власне, виявилося досить, аби поставити хрест на кар’єрі Хопкінса. Тим часом заступника прем'єр-міністра Великобританії Даміана Ґріна в домаганнях звинуватила активістка Кейт Молтбі. Тут також йшлося про коліно – як і у випадку Феллона. Ґрін поклав руку на цю частину тіла Молтбі, та ще й згодом написав їй, що в захваті від того, як дівчина виглядає в корсеті. Сам політик подібні звинувачення рішуче відкинув, але прем'єрка Мей зажадала проведення розслідування щодо Ґріна.

В результаті він пішов зі своєї посади, але не тільки через Молтбі. Ще у 2008 році політика звинуватили в перегляді порнографії з робочого комп'ютера. За підсумками перевірки, проведеної апаратом кабінету міністрів, з'ясувалося, що Ґрін дав неправдиві свідчення під час розслідування. Він запевняв, що нічого не знав про порнографічні матеріали, а це буцімто не відповідало дійсності.

У підсумку Тереза Мей сама попросила свого старого університетського друга Даміана подати у відставку, що той і змушений був зробити. Глава уряду була "надзвичайно засмучена", тим паче, що тепер стабільність її кабінету опиняється під загрозою, констатує The Independent.

Детальінше читайте у публікації: Інтимна справа: як великий секс шкодить великій політиці

Теги: Новини політики Великобританія Секс Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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