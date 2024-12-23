Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Данило Гетманцев, передає 24 Канал.

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Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт про декриміналізацію порно зареєстрували у Верховній Раді ще 11 листопада. Доопрацьована версія більш консервативна і готувалася понад рік у дискусії з комітетом і робочою групою.

Железняк зазначає, що декриміналізація – це не "легалізація порно", адже воно вже легалізоване. Наприклад, Україна протягом кількох років отримує мільйони податків із OnlyFans.

Це – "декриміналізація порно". Щоб людей не кидали у вʼязницю за зберігання контенту або не проводили масові "таємні закупівлі" у вебкамерах,

– пише співавтор законопроєкту.

Водночас кримінальна відповідальність залишиться за:

порно без згоди (порнопомста, deep fake);

екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія);

порно з дітьми й розповсюдження серед дітей.

Железняк зазначає, що питання стало особливо актуальним через ситуацію з обшуками в моделей OnlyFans і "листами-щастя" від БЕБ.

До другого читання закон ще будуть доопрацьовувати.

Я дуже прошу своїх колег-політиків, перед тим як жартувати на цю тему або популістично писати "ось чим займаються під час війни", просто поцікавитись, скільки зараз наших громадян засуджені за це,

– додав Железняк.

Голосувати за і переконувати колег пообіцяв і нардеп Гетманцев: "Переконаний, що моралізаторство щодо поширення порноконтенту поряд з безперешкодним його поширенням зі сплатою, до речі, з нього податків – це лицемірство, яке набагато більше корозує суспільну мораль, аніж будь-яке порно".