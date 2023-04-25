Про це заявила радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу вона розповіла, як росіяни депортують українських дітей, незаконно передають їх на усиновлення та намагаються стерти їхню ідентичність.

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Окупанти беруть лише найздоровіших

Герасимчук розповіла, що росіяни хочуть поповнити свою націю українськими дітьми.

І, власне, в цьому розрізі вони й проводять ці нібито "медогляди". У нас є дуже багато свідчень щодо того, що абсолютно здорові діти раптом отримують якийсь дуже дивний діагноз під час таких медоглядів, і їх забирають до Росії на так зване "оздоровлення", "лікування",

– зауважила радниця-уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації.

За її словами, це одна із методик вивезення дітей.

"Вони ще й відбирають і забирають собі найздоровіших, тих, кого вони хочуть. Навіть думати про те, що у когось може бути аж така хвора уява, щоб вигадати ось такі методи, – це насправді жахливо", – підсумувала Герасим'юк.

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Коротко про депортацію дітей

На початку 2022 року в Україні жили понад 7,3 мільйона дітей – звичайних хлопчиків та дівчаток, в яких мало бути щасливе дитинство з іграми, розвитком та навчанням. Проте Кремль зруйнував дитинство мільйонів маленьких українців.

Частина з них вперше побачила війну ще у 2014 році, коли загарбники вдерлися на землі Криму та Донбасу. Тоді окупанти розпочали свою жорстоку політику геноциду проти українців, а після 24 лютого 2022 року лише посилили її.

Лише за офіційними даними торік від рук росіян загинули 470 дітей, а 948 – зазнали поранень. Ще понад 19 тисяч маленьких українців викрали. Варто зауважити, що це не остаточні дані, адже велика частина територій досі перебуває під окупацією, тому звідти просто неможливо отримати фактичну інформацію.