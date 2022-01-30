Депутатка Європарламенту у соцмережі написала свою реакцію на висловлювання народного депутата України та голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що Захід поширює паніку.

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Різка реакція євродепутатки на заяви Арахамії

Віола фон Крамон, аби пояснити для себе слова нардепа, поцікавилася, чи всі представники української влади вживають наркотики.

Вони всі там вживають наркотики в Україні, чи що там відбувається,

– написала вона.

Нагадаємо, фон Крамон є депутаткою Європарламенту від Німеччини. А Берлін, як відомо, не поспішає допомагати Києву. Там виступають проти постачання зброї Україні для оборони у випадку повномасштабного вторгнення Росії. А також традиційно заявляють про необхідність вирішення проблеми дипломатичним шляхом.

Заяви Арахамії про Захід і поширення паніки

Глава фракції "слуг" раніше заявив, що США своїми заявами сіють паніку щодо нападу Росії на Україну. Нардеп наголосив, що "більшість народу, побачивши, що три, чотири, п'ять "точних дат" вторгнення вже минули, зрозуміли, що це просто залякування людей і спроба сіяти паніку". Він додав, що навесні 2021 року більшість сигналів про можливе вторгнення були даними розвідки, тепер таку інформацію поширюють ЗМІ.

Крім того, Арахамія сказав, що це має негативний вплив на Україну, зокрема її економіку.

Водночас Україна активно просить військову допомогу у світу. Через загрозу подальшої агресії Росії багато країн відгукуються на ці прохання.

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Текст допису Віоли фон Крамон:

Вони всі там вживають наркотики в Україні, чи що там відбувається?