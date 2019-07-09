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      Державна лотерея "Космолот" стала частиною "М.С.Л."

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      Лотерея
      Лотерея / vikka.ua

      Лотерея "Космолот" приєдналася до оператора державних лотерей "М.С.Л.".

      Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

      У "М.С.Л." стверджують, що настільки велике об'єднання стало можливим завдяки прозорій роботі оператора в законодавчому полі. Саме це привернуло такого серйозного розповсюджувача, як "Космолот".

      "Лотерейний ринок уже давно готовий працювати без корупційного тиску з боку чиновників, за цивілізованими і етичними правилами, зі стратегічним плануванням розвитку бізнесу", – вважають в "М.С.Л.".

      Зі свого боку оператор підкреслює, що працює виключно в рамках закону і буде вимагати цього від своїх розповсюджувачів.

      "М.С.Л." протягом 6 років тричі були сертифіковані за стандартом Відповідальної Гри Європейської Лотерейної Асоціації. "М.С.Л." постійно контролює дотримання цих стандартів і жорстко реагує в разі їх невиконання", – стверджують в організації, підкреслюючи, що вимагають безумовного виконання цих принципів від своїх партнерів і розповсюджувачів.

      У компанії впевнені, що приєднання нового розповсюджувача до мережі "М.С.Л." позитивно вплине на лотерейний ринок країни в цілому.

      "Цей крок показує, що бізнес готовий працювати на чесних і прозорих умовах, платити податки і бути безпечним для суспільства", – сказано в повідомленні.

      Компанія "М.С.Л." – це спадкоємець відомого радянського державного підприємства "Спортлото", а також лідер лотерейного ринку України.

      Компанія має представництва у всіх регіонах України і понад 6500 пунктів продажів лотерей.

      Під брендом компанії "М.С.Л." працюють багато відомих лотереї: "Лото-Забава", "Спортліга", "Мегалот", "Спортпрогноз" і безліч інших.

      Крім іншого, компанія активно допомагає українській армії. Ще в грудні 2014 року був запущений проект "Граєш в Мегалот – допомагаєш армії". В рамках проекту половина прибутку, отримана від реалізації лотереї "Мегалот", спрямована на підтримку обороноздатності українського війська.

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      Теги: Новини України
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