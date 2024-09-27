У музеї у місті Вік, що на півночі Шотландії, можна побачити предмет, який ззовні нагадує великий дерев'яний гардероб. Однак він не використовувся для зберігання сорочок чи піджаків, всередині нього немає вішаків чи полиць. Це ліжко-шафа, і воно призначене для cну.

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Міцний сон у буфеті

Ліжко-шафа було на диво популярним по всій Європі від середньовіччя до початку 20-го століття. Ці важкі предмети меблів являли собою дерев'яну коробку, в якій розташовувалося ліжко.

Деякі були простими та скромними, звичайними дерев'яними контейнерами. Інші були розкішно оздоблені, з різьбленими, панельними чи розписаними стінами.

Часто шафи мали двері, які зачиняли сплячого у темряві тісного інтер'єру, або маленьке віконце із занавіскою. Найрозкішніші ліжка мали декілька функцій. У них були додаткові ящики та сидіння біля основи.

Ці затишні предмети меблів, схожі на шафи, могли вмістити до п'яти осіб / Фото Alarmy

Протягом століть сонні селяни, рибалки і навіть представники знаті щоночі заповзали в ці затишні дерев'яні сховки і зачинялися всередині.

Ліжка-шафи могли бути розташовані в ряд або навіть штабелями, щоб вмістити багато людей.

Спільний сон у ліжках-шафах із членами родини або колегами був звичайною справою. Деякі шафи мали отвори для вентиляції, але занадто велика кількість людей в одному ліжку могла спричинити ризик задухи. Так, одна історія з 13-го століття у Франції розповідає про жінку, яка сховала трьох гостей у ліжку-шафі, і вони загинули від нестачі повітря.

Чудна альтернатива опаленню

Ліжка-шафи були поширені у Великій Британії та Європі. За даними з 1840 року, більшість котеджів у Бретані мали такі меблі, зазвичай виготовлені з дуба, та з постіллю заввишки до 1,2 метра. Їх могло бути кілька в одній кімнаті, і кожне ліжко мало довгу дерев'яну скриню біля основи.

Була ще одна перевага таких "спальних трун" – тепло. Без сучасного опалення чи ізоляції взимку спальні могли бути буквально крижаними, настільки холодними, що було нормальним лягати спати в шапці, залишаючи відкритим лише обличчя.

Відомо, що з 14-го до 19-го століття Європа та частина Північної Америки переживали Малий льодовиковий період. Це збільшило попит на замкнене середовища ліжка-шафи, в якому затримувалося тепло.

Як спали наші предки / Фото Alarmy

Зрештою, ліжка-шафи стали асоціюватися з бідністю та сільським життям і вийшли з моди. Проте зараз схожі меблі повертаються. Сьогодні можна придбати намети для ліжок, які перетворюють спальню на затишні маленькі печери з додатковою приватністю. Також сучасним рішенням новодення є ліжка-трансформери, які можуть виконувати одразу кілька функцій: слугувати спальним місцем, шафою, робочим кабінетом тощо.

Сучасне ліжко-трансформер / Фото з відкритих джерел