22:37
11 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: МЧС вберегло РПЦ від пожеж. Маленькі кораблики для маленького Пині
      Вєсті Кремля
      16:50, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Таємна місія Зеленського в Омані. Географічний кретинізм
      Вєсті.UA
      16:37, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Блоги Світлана Фус
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      БЛОГ Світлана Фус
      Дієтолог.

      Диетолог поделилась полезным рецептом супа-пюре из чечевицы: какие преимущества блюда

      34
      Рецепт супа-пюре из чечевицы / zira.uz

      Зима – самая подходящая пора для супов, согревающих и ароматных, постных и, наоборот, наваристых и, конечно же, супов-пюре.

      Почему именно из чечевицы? Во-первых, из всех бобовых она является лидером по питательности и полезным свойствам. Всего в 200 граммах продукта содержится дневная норма железа и фолиевой кислоты.

      Обратите внимание: Как оставаться полным энергии до и после тренировок: ценные советы

      Во-вторых, вкусовые качества чечевицы, невероятно ароматной с тонкими восточными нотками.

      В-третьих, чечевица богата растительным белком, который легко усваивается организмом, углеводы в составе продукта – сложные (гликемический индекс – от 25 до 40, в зависимости от сорта).

      Чечевицу рекомендуется употреблять при сахарном диабете, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах, при нарушениях обмена веществ. Также чечевица способствует укреплению общего иммунитета и нормальной работе пищеварительной системы.

      Чечевица, как известно, бывает разных видов: зеленая, желтая, красная, черная, коричневая. Смело используйте ту, которую сможете купить в вашем магазине, без сомнения, все виды очень полезны и вкусны!

      Ингредиенты:

      чечевица – 250-300 г
      вода – 2 л
      морковь – 2 средних
      лук репчатый – 1 шт.
      специи (по щепотке) – куркума, перец черный молотый, кориандр молотый
      лавровый лист – 1-2 шт.
      соль – по вкусу
      зелень (любая) и тыквенный семечки – для украшения.

      Если собираетесь варить суп на мясном бульоне, то добавьте к перечисленным ингредиентам 500 грамм куриного филе.

      Способ приготовления:

      Чечевицу промойте, поставьте вариться в 2 литрах воды. Туда же, в холодную воду, порежьте морковь (на средние круглые или квадратные дольки, чтобы быстрее сварилась), лук кубиками, положите лавровый лист.

      После того, как все закипит, снимите пену. Не забудьте посолить!

      Готовность можно определить, попробовав чечевицу (она должна развариться), вода немного помутнеет. Морковь должна быть мягкая. Если варите и куриное филе, то за это время оно тоже должно свариться.

      Слейте почти всю воду в отдельную емкость (НО не выливайте – она нам еще понадобится), выньте лавровый лист (и не забудьте вынуть куриное филе; его нужно будет порезать на мелкие кусочки, а после добавить уже в готовый суп-пюре).

      Блендером измельчите все содержимое до однородности (минуты 3-5), добавляя бульон небольшими порциями. Что касается консистенции, она должна быть средней (не слишком жидкой и не слишком густой), хотя, конечно, это полностью дело ваших предпочтений. Вы можете сделать суп-пюре гуще, и тогда он послужит вам одновременно и первым, и вторым блюдом.

      В готовый суп-пюре добавьте куркуму (она придаст приятный желтоватый оттенок), перец, кориандр. Поставьте на плиту и доведите до кипения (буквально 1 минуту). Готово!

      Подавать суп можно, украсив любимой зеленью и тыквенными семечками. А детям я рекомендую добавить в суп немного нежирных сливок – так вкус станет нежным, обволакивающим.

      Суп богат растительным белком и сложными углеводами (в составе супа нет картофеля, дабы суп оставался диетическим), усваивается легко и богат витаминами и минералами. Также суп-пюре из чечевицы показан диабетикам, спортсменам и детям! А какой он ароматный… пробуйте скорее, уверяю, вы влюбитесь в него сразу!

      Рекомендуем: Как не набрать лишних килограммов во время праздников: полезные советы

      У Борисполі затримали жінку з партією екстазі в солодощах: фото
      сьогодні
      5086
      Автор: Світлана Фус
      Теги: Публікації Дієти Food and Drinks Здорове харчування Новини Здоров'я
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:23 Головні новини 11 січня: Іран підтвердив, що збив літак МАУ, а в Тегерані розпочалися протести
      Наталія Пристанська 97
      сьогодні , 19:00 Иран три дня лгал миру
      Юрій Бутусов 986
      сьогодні , 16:35 Українські спортсмени між патріотизмом і грошима
      Станіслав Безушко 1799
      сьогодні , 16:25 Самолет МАУ сбил Корпус стражей исламской революции: что заставило признать вину
      Олександр Баунов 2314
      сьогодні , 12:30 Росія готується до нападу, це питання політичної волі: ексклюзивне інтерв'ю з Дейнегою
      Олена Трибушна 6572
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук