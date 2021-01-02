У Нью-Йорку дипломатка одного із постійних представництв при ООН покінчила життя самогубством. ЗМІ пишуть, що її знайшли мертвою у власній квартирі на Манхеттені.

Самогубство дипломатки у Нью-Йорку

Про те, що дипломатка ООН наклала на себе руки повідомляє New York Post з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах Нью-Йорка.

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Незабаром після полудня 38-річну жінку знайшли долілиць з паском на шиї у спальні її квартири,

– йдеться у повідомленні.

Інцидент трапився напередодні Нового року.

Що кажуть правоохоронці, сусіди та колеги загиблої