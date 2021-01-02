Дипломатка ООН покінчила життя самогубством у Нью-Йорку, – ЗМІ
У Нью-Йорку дипломатка одного із постійних представництв при ООН покінчила життя самогубством. ЗМІ пишуть, що її знайшли мертвою у власній квартирі на Манхеттені.
Самогубство дипломатки у Нью-Йорку
Про те, що дипломатка ООН наклала на себе руки повідомляє New York Post з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах Нью-Йорка.
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Незабаром після полудня 38-річну жінку знайшли долілиць з паском на шиї у спальні її квартири,
– йдеться у повідомленні.
Інцидент трапився напередодні Нового року.
Що кажуть правоохоронці, сусіди та колеги загиблої
- У помешканні дипломатки поліція знайшла рецептурні антидепресанти, а також 2 пляшечки снодійного мелатоніну – одна була порожня, інша – майже порожня. Ознак злочину правоохоронці не виявили.
- У квартирі, розташованій поблизу штаб-квартири ООН жінка проживала сама вже 2 роки. За словами охоронця житлової будівлі, вона була спокійною та приємною людиною.
- У постійному представництві, в якому працювала загибла, наразі інцидент не коментують.
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