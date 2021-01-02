Дипломат ООН покончила жизнь самоубийством в Нью-Йорке, – СМИ
В Нью-Йорке дипломат одного из постоянных представительств при ООН покончила жизнь самоубийством. СМИ пишут, что ее нашли мертвой в собственной квартире на Манхэттене.
Самоубийство дипломата в Нью-Йорке
О том, что дипломат ООН наложила на себя руки сообщает New York Post со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах Нью-Йорка.
Читайте также Охранник Кремля во время службы совершил самоубийство: подробности
Вскоре после полудня 38-летнюю женщину нашли вниз лицом с ремнем на шее в спальне ее квартиры,
– говорится в сообщении.
Инцидент произошел накануне Нового года.
Что говорят правоохранители, соседи и коллеги погибшей
- В помещении дипломата полиция нашла рецептурные антидепрессанты, а также 2 бутылочки снотворного мелатонина – одна была пуста, другая – почти пустая. Признаков преступления правоохранители не обнаружили.
- В квартире, расположенной вблизи штаб-квартиры ООН женщина проживала сама уже 2 года. По словам охранника жилого здания, она была спокойной и приятным человеком.
- В постоянном представительстве, в котором работала погибшая, пока что инцидент не комментируют.
Поделиться новостью