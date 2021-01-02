В Нью-Йорке дипломат одного из постоянных представительств при ООН покончила жизнь самоубийством. СМИ пишут, что ее нашли мертвой в собственной квартире на Манхэттене.

Самоубийство дипломата в Нью-Йорке

О том, что дипломат ООН наложила на себя руки сообщает New York Post со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах Нью-Йорка.

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Вскоре после полудня 38-летнюю женщину нашли вниз лицом с ремнем на шее в спальне ее квартиры,

– говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне Нового года.

Что говорят правоохранители, соседи и коллеги погибшей