Відео опублікував поет та громадський діяч Сергій Жадан. Для дітей тепер наш гімн буде музикою боротьби, свободи і незалежності.
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Сьогодні з друзями-поетами та акторами влаштували концерт для харків'ян, які живуть у метрополітені. Таких щирих оплесків ніколи не чув, якщо чесно,
– написав Жадан.
Раніше українські діти звернулись до світових лідерів із проханням закрити небо над Україною, аби вберегти їх життя.
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