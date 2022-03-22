Відео опублікував поет та громадський діяч Сергій Жадан. Для дітей тепер наш гімн буде музикою боротьби, свободи і незалежності.

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Сьогодні з друзями-поетами та акторами влаштували концерт для харків'ян, які живуть у метрополітені. Таких щирих оплесків ніколи не чув, якщо чесно,

– написав Жадан.

Раніше українські діти звернулись до світових лідерів із проханням закрити небо над Україною, аби вберегти їх життя.

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