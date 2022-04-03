Про це розповів бізнесмен Гарік Корогодський 3 квітня. Він зазначив, що не знає, як жити після цього й займатися щоденними справами.

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Дітей немає

Корогодський розповів, що, коли йому було 6 років, то батько водив його до Бабиного Яру й переповідав про рів, де його мама дочці перед розстрілом прасувала плаття камінням.

"Щоб було гарно. Звідки він міг це знати, брехав. А я не слухав, швидше б додому й грати футбол з хлопцями", – написав бізнесмен.

Він наголосив, що фото з Бучі довго "не дозволять ні у що грати". Корогодський зазначив, що з дитинства пам'ятає зупинки електрички з назвами Ірпінь, Буча, Лісова Буча.

А зараз попросили дитяче харчування (туди – 24 канал) не передавати. Дітей немає, майже всіх убили,

– написав чоловік.

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