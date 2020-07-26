Навколо глютену точаться суперечки. Деякі вважають його винним у багатьох проблемах зі здоров'ям, а інші стверджують, що використання безглютенової дієти – це нова тенденція харчування. А як насправді?

Чи шкодить глютен?

Як він може подіяти на наш організм? Хто повинен обмежувати, а хто може сміливо його включати у свій раціон?

Зверніть увагу! Обов'язково додайте до раціону: чому треба їсти броколі

Глютен – це білок, що входить до складу злакових культур, зокрема, пшениці, жита, ячменю. Вміст глютену в пшениці – не менше 70% від маси зерна. Латинська назва gluten означає "клей" – саме тому глютен ще називають клейковиною. І саме через неї тісто для випічки стає в'язким, а сама випічка – пухкою та пружною. Люди їдять хліб вже більше 10 000 років, а клейковина є одним з найбільш часто вживаних білків на Землі.

Так, глютен може бути шкідливий. Однак тільки тим людям, що страждають на целіакію, небезпечне аутоімунне захворювання, яке проявляється морфологічними змінами слизової тонкого кишківника та порушеннями засвоєння їжі. Це приблизно 1% людей. Вони не можуть вживати глютен: навіть коротка взаємодія з ним викликає жорстку відповідну реакцію імунітету. Людям з цим розладом доводиться дуже ретельно стежити за своїм раціоном, адже глютен використовують у виробництві різноманітніх продуктів.

Непереносимість глютену

Глютен, як природна речовина, може спричинити також харчову непереносимість.

Непереносимість або чутливість до клейковини частіше всього проявляються проблемами з травленням, відчуттям "переповнення" в животі, здуттям, печією, виникненням закрепів, а також загальним погіршенням самопочуття. Люди, які відчувають ці неприємні симптоми, не обов'язково відразу ж повинні повністю виключити клейковину зі свого раціону. Достатньо лише обмежити її.

Часто при дієтотерапії аутоімунних захворювань, таких як псоріаз, гіпотиреоз, ревматоїдний артрит рекомендується обмежити, або виключити з раціону продукти, які містять глютен.

Рекомендуємо! Антистрес та здоровий сон: чому магній необхідний та в яких продуктах він є?

Чи є певна доза глютену?

А всім іншим вживати глютен можна абсолютно спокійно! Майте на увазі, що клейковина не шкодить здоровим людям. Якщо ви відчуваєте себе добре після вживання житнього хліба, пшеничної каші або пасти, ви можете сміливо включати їх до свого раціону.

Тільки треба пам'ятати, якщо вживати такі продукти щодня у великій кількості, то неприємні симптоми можуть з'явитися і у здорової людини.



Окрім того, глютен містять продукти, в яких багато крохмалю, за вмістом його в раціоні теж треба слідкувати. Адже глютен з крохмалем входять до складу не тільки пасти, цільнозернового хліба, а й до випічки, білого хліба, кондитерських виробів, тіста.

Як перевірити чи шкодить вам глютен?

Якщо ж ви не впевнені, чи шкодить глютен саме вам – можете зробити аналізи на його переносимість. А ще можна провести невеликий експеримент – на деякий час відмовитися від вживання або обмежити продукти, що його містять. Спробуйте виключити на місяць вироби з пшениці, жита, ячменю, а замість них залишіть в раціоні, наприклад, гречану крупу, просо, рис і кукурудзяну крупу. Для випічки, замість традиційного борошна, підійде нут, кокос, пшоно.

Якщо після цього часу ви помітите поліпшення самопочуття, стану шкіри і зменшення проблем з боку травної системи – подумайте про те, щоб обмежити вживання продуктів з глютеном на постійній основі.

Безглютенові дієте

Ще одне важливе питання: чи працюють безглютенові дієти? Деякі стверджують, що така дієта сприяє збільшенню енергії, покращує самопочуття і сприяє зниженню ваги. Але насправді тут працює не відмова від клейковини, а відмова від мучного в цілому. Так що замінювати продукти на безглютенові сенсу не має.

Висновок: глютен безпечний в помірній кількості. Але слід зважати на те, що, по-перше – стали популярними тверді сорти пшениці з високим вмістом глютену і макаронні вироби з такої пшениці; по-друге, глютен додають в ковбасу, сметану, цукерки, кетчуп, різноманітні соуси та інші продукти і в результаті кількість споживаного глютену багаторазово збільшилася.

Цікаво: Втрачайте вагу правильно: важливі поради дієтологині

Пам'ятайте – у міру все добре! Всім здорового та смачного харчування!