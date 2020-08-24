Протягом останніх 1500 років на території України безперервно існували національні державні утворення українців. Однак протягом кількох сотень років суверенітет деяких був дуже обмеженим. Частіше за все наші предки вміли відстояти свою свободу. Останні 6 років ми також достатньо мужньо стримуємо нову навалу.

Чому ж тоді всі звикли дивитися на власну країну, як на вічно поневолену та пригноблену? Про те, чому українцям увесь час доводиться боротися за те, щоб мати власну державу в ефірі 24 каналу розповів публіцист та співавтор ютуб-каналу "імені Т.Г. Шевченка" Віталій Капранов.

Читайте також Цікаві факти про День Незалежності: фото та відео перших днів незалежної України

Він зазначив, що саме у 21 столітті настав час боротися за справжню незалежність. Наразі основним викликом стала так звана інформаційна незалежність. Кордони є прозорими, однак незалежність залишилася цінністю і її необхідно зберегти.

Чи є у нас національна ідея?

"Націю об'єднує національна ідея – це не гасло, а однакове розуміння національної культури, особливостей розуміння ієрархії цінностей та добра і зла", – наголосив публіцист.

За його словами, однією із головних цінностей для українців є воля, за яку ми "кладемо голови", за неї ми стояли на Майдані. І коли росіяни питають про те, чого ми досягли там, ми відповідаємо: "Свободи". Далі вони питають: "І шо?"

Для нас свобода – це головна цінність, а для них – "і шо?",

– наголосив Віталій Капранов.

Він розповів, що саме таке ставлення українців до себе та до світу і називається національною ідеєю. Проте кожен бачить її зі свого боку. Нашим завдання є зрозуміти те, що ми бачимо спільну ідею, якою і відрізняємось від інших. Це спільне ставлення тримає нас разом і примушує діяти. Так і формується історія та твориться майбутнє.

Риси національної ідеї

"Питання того, хто ми, та хто наші предки – це також складові нашої національної ідеї. В інформаційному світі навіть за історичну пам'ять доводиться боротися. 20 століття було суцільною боротьбою за те, щоб не забути її, а 21 століття – це боротьба за те, щоб відновити цю історичну пам'ять", – підсумував співавтор ютуб-каналу "ім. Т.Г. Шевченка".

Публіцист Віталій Капранов назвав основні риси національної ідеї українців: дивіться відео