Панахида розпочалась о 16:00. Багато присутніх принесли із собою квіти.

До теми Вибух авто в Дніпрі: де та коли прощатимуться із загиблою Дар'єю Гречищевою

Як відбувалось прощання

Після завершення служби знайомі Олексія взяли слова. Потім охочі підходили до труни, аби попрощатись з чоловіком.

Олексій був інструктором з тактичної медицини, тобто вчив надавати першу домедичну допомогу. Тому у Дніпрі багато парамедиків й інструкторів знали його. Одна з учениць Олексія Алла Бекетова сумнівається щодо інформації про знайдену саморобну вибухівку.

Так, він заснував курс про те, як потрібно поводитися з вибухонебезпечними предметами, але у нього були тільки муляжі або деактивовані пристрої, які ніяк не могли вибухнути,
– наголосила жінка.

Тіло Олексія доставлять до Києва. Чоловік жив у столиці, тому похорони відбуватимуться там.

У Дніпрі попрощались з Олексієм Кавлаком / Фото "Інформатор":

Що відомо про Олексія Кавлака

  • Олексій працював в організації Aid Brothers, яка вчить надавати першу домедичну допомогу.
  • Чоловік був патріотом. Брав участь в організації "Український легіон". Мав позивний "Змій" та був командиром взводу Київської Святошинської роти.
  • У Дніпро приїхав на День міста. Вони з товаришами проводили майстер-класи з надання домедичної допомоги.
  • Чоловік загинув на 45 році життя.

Прощання з Олексієм Кавлаком, дивіться відео:

Вибух авто у Дніпрі: головне

  • На проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі 15 вересня вибухнув автомобіль Nissan Primerа.
  • У машині перебували двоє людей, які одразу загинули. Крім Кавлака, там була речниця ДСНС на Дніпропетровщині Дар'я Гречищева.
  • У поліції зауважували, що це міг бути теракт. У СБУ теж заявили, що розслідують справу як терористичний акт.
  • ЗМІ припустили, що це могло бути замовне вбивство.