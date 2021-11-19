Однако ее спасло чудо и профессионализм команды нейрохирургов. Об этом спасении рассказал главный врач областной больницы Днепропетровщины Сергей Рыженко.

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Родилась третья девочка

Женщину госпитализировали на поздних сроках беременности. По словам врача, во время обследования у нее обнаружили гигантскую аневризму левой сонной артерии.

Тогда команда нейрохирургов провела сложнейшую операцию. А уже через 2 недели после этого пациентка попала в отделение акушер-гинекологов.

Все они сделали все возможное, чтобы родилась девочка – 3100 граммов, 51 сантиметр. В этой семье третья девочка. На седьмой день семья в полном составе покинула роддом,

– написал Рыженко.

Также он добавил, что у них может появиться еще один ребенок. Так как отец мечтает о мальчике. Следует отметить, в комментариях большинство людей это стремление мужчины осуждают.

Другая удивительная история в этой больнице

12 ноября сообщили, что жительница Днепра вынашивает уже своего 15 ребенка. Она готовилась его родить в том же медучреждении, где других – областной больнице имени Мечникова.

Не все предыдущие роды женщины проходили легко. У нее есть порок сердца и тяжелые аллергические реакции, поэтому неоднократно случались осложнения.

Читайте полный текст сообщения Сергея Рыженко:

Жизнь – это рана, которая сама не лечится.

Кристина, 31 год, из Днепра.

В третий раз стала мамой в больнице Мечникова.

На поздних сроках беременности поступила со страшным диагнозом – геморрагический инсульт.

Во время обследования была обнаружена гигантская аневризма левой сонной артерии.

Огромный риск умереть, не дождавшись ребенка.

Нейрохирурги Юрий Чередниченко и Сергей Григорук провели сверхсложную операцию по эмболизации аневризмы лучевым доступом.

Через две недели бригада акушер-гинекологов под руководством Ирины Китовой помогли родить здорового ребенка.

Анна Мостовая, Лия Лефтерова, Евгения Радчук, Юлия Гасан, Наталья Коваль не сдерживают эмоций счастья.

Все они сделали все возможное, чтобы родилась девочка – 3100 г, 51 см.

В этой семье третья девочка.

На седьмой день семья в полном составе покинула роддом.

И холодные осенние дни стали теплее жаркого лета.

А папа мечтает о четвертом ребенке – мальчике...