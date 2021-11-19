Проте її змогло врятувати диво та професійність команди нейрохірургів. Про цей порятунок розповів головний лікар обласної лікарні Дніпропетровщини Сергій Риженко.

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Народилася третя дівчинка

Жінку госпіталізували на пізніх термінах вагітності. За словами лікаря, під час обстеження в неї виявили гігантську аневризму лівої сонної артерії.

Тоді команда нейрохірургів провела надскладну операцію. А вже через 2 тижні після цього пацієнтка потрапила до відділення акушер-гінекологів.

Всі вони зробили все можливе, щоб народилася дівчинка – 3100 грамів, 51 сантиметрів. У цій сім'ї третя дівчинка. На сьомий день сім'я у повному складі залишила пологовий будинок,

– написав Риженко.

Також він додав, що в них може з'явитися ще одна дитина. Адже батько мріє про хлопчика. Слід зазначити, у коментарях більшість людей це прагнення чоловіка засуджують.

Інша дивовижна історія в цій лікарні

12 листопада повідомили, що жителька Дніпра виношує вже свою 15 дитину. Вона готувалася її народити в тій же медустанові, де інших – обласній лікарні імені Мечникова.

Не всі попередні роди жінки проходили легко. У неї є вада серця та важкі алергічні реакції, тому неодноразово траплялись ускладнення.

Читайте повний текст допису Сергія Риженка:

Життя – це рана, яка сама не лікується.

Христина, 31 рік, із Дніпра.

Втретє стала мамою у лікарні Мечникова.

На пізніх термінах вагітності надійшла зі страшним діагнозом – геморагічний інсульт.

Під час обстеження було виявлено гігантську аневризму лівої сонної артерії.

Величезний ризик померти, не дочекавшись дитини.

Нейрохірурги Юрій Чередниченко та Sergii Grygoruk провели надскладну операцію з емболізації аневризми променевим доступом.

За два тижні бригада акушер-гінекологів під керівництвом Ірина Кітова допомогли народити здорову дитину.

Ganna Mostova, Лефтерова Лія, Євгенія Радчук, Юлія Гасан, Наталія Коваль не стримують емоцій щастя.

Всі вони зробили все можливе, щоб народилася дівчинка – 3100 г, 51 см.

У цій сім'ї третя дівчинка.

На сьомий день сім'я у повному складі залишила пологовий будинок.

І холодні осінні дні стали теплішими за спекотне літо.

А тато мріє про четверту дитину – хлопчика...