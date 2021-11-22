Инцидент произошел возле ТРЦ "Дафи" 21 ноября. Курьер, вероятно, стрелял в воздух, или намеренно мимо мужчины. Ведь в результате конфликта никто не пострадал. В полиции сообщили, что комментарий по случаю предоставят позже.

Обратите внимание Из-за замечаний о парковке: во Львове курьер Glovo избил мужчину

Стычка курьера с клиентом

Между мужчиной и курьером по какой-то причине возник конфликт. Во время спора недовольный клиент бросился с ножом на сотрудник Glovo. Защищаясь, тот дважды выстрелил из стартового пистолета и скрылся.

Человек с ножом спрятался за машиной курьера и порезал шины. В это время мимо проезжал экипаж патрульных. Увидев местного жителя, полицейские узнали от него о драке. Нападающий рассказал, что виновником столкновения стал курьер. Он вроде бы по неизвестным причинам начал стрелять из пистолета.

Курьер Glovo отстреливался от клиента / Фото "Днепр Оперативный"

Позже сотрудник Glovo обратился в полицию и рассказал о случившемся. По просьбе патрульных он вернулся на место происшествия.

Полицейским курьер сообщил, что начал стрелять после того, как клиент напал на него с ножом. У обоих мужчин забрали пистолет и нож. Детали случившегося будут выяснять следователи.