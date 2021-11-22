Інцидент стався біля ТРЦ "Дафі" 21 листопада. Кур'єр, ймовірно, стріляв у повітря, або навмисно повз чоловіка. Адже внаслідок конфлікту ніхто не постраждав. У поліції повідомили, що коментар щодо випадку нададуть пізніше.

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Сутичка кур'єра з клієнтом

Між чоловіком та кур'єром з якоїсь причини виник конфлікт. Під час суперечки незадоволений клієнт кинувся з ножем на працівник Glovo. Захищаючись, він двічі вистрілив зі стартового пістолета і втік.

Чоловік із ножем сховався за машиною кур'єра і порізав шини. У цей час повз проїжджав екіпаж патрульних. Побачивши місцевого жителя, поліцейські дізналися від нього про бійку. Нападник розповів, що винуватцем сутички став кур'єр. Він начебто з невідомих причин почав стріляти з пістолета.



Кур'єр Glovo відстрілювався від клієнта / Фото "Дніпра Оперативного"

Пізніше співробітник Glovo звернувся до поліції і розповів про те, що сталося. На прохання патрульних він повернувся на місце події.

Поліцейським кур'єр повідомив, що почав стріляти після того, як клієнт напав на нього із ножем. В обох чоловіків забрали пістолет та ніж. Деталі події з'ясовуватимуть слідчі.