Спочатку бійцям надали допомогу медики госпіталю у Сєвєродонецьку. Однак потім 5 хлопців та дівчину евакуювали до Харківського Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

Важливо Багато постраждалих військових і обстріл вокзалу: на Донбасі нове загострення

У всіх військових виявили акубаротравми.

У якому стані бійці

Провідний хірург медзакладу підполковник медичної служби Сергій Шипілов заспокоїв, що захисники перебувають у задовільному стані. Жодних загроз життю немає.

З приймального відділення їх направили до двох клінік центру. Із трьома військовослужбовцями працюють неврологи, а із іншими – ЛОР-лікарі.

Беручи до уваги стан здоров’я захисників України, на їхнє одужання піде мінімум декілька тижнів. Щодо ж реабілітації, то це залежить від багатьох чинників і прогнозувати важко,

– сказав Шипілов.

Загострення на Донбасі: що відомо

Бойовики на Донбасі особливо активізувались протягом 8 – 9 вересня. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 2 українських військових отримали осколкові поранення.

Потім російські найманці обстріляли Кряківку. Там же поранили 6 захисників. Українські бійці були змушені відкривати вогонь у відповідь.

Вже 9 вересня поранили ще 1 українського захисника. Його стан був важкий.

Крім того, зранку окупанти гатили з важкого озброєння у сторону станції "Скотувата" Донецької залізниці.

На Луганщині під обстріл потрапили співробітники СБУ. Це сталось в Трьохізбенці. На щастя, втрат не було.

Текст публікації Командування медичних сил ЗСУ:

У Харкові вже лікують шістьох армійців, які постраждали внаслідок артобстрілу на Луганщині.

До Харкова доправили шістьох воїнів Об’єднаних сил, які 8 вересня постраждали внаслідок ворожого обстрілу неподалік населеного пункту Кряківка на Луганщині.

Кваліфіковану медичну допомогу їм надали фахівці Військового мобільного госпіталю, що в Сєвєродонецьку. Там було й ухвалено рішення про евакуацію п’ятьох хлопців та однієї дівчини саме до Харківського Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

За словами командування ВМКЦ ПнР, ще в Сєвєродонецьку в усіх армійців було діагностовано акубаротравми внаслідок обстрілу противника. Провідний хірург ВМЦК ПнР підполковник медичної служби Сергій Шипілов

– Після того, як до нас прибули постраждалі армійці, ми оглянули їх та визначилися із напрямками подальшого лікування, – каже провідний хірург ВМЦК ПнР підполковник медичної служби Сергій Шипілов, – Одразу ж заспокою всіх, що хлопці та дівчина перебувають у задовільному стані і жодних загроз життю немає.

Він додав, що із приймального відділення їх направили до двох клінік ВМЦК ПнР. Так, із трьома військовослужбовцями Збройних Сил України працюють неврологи, а із іншими – ЛОР-лікарі.

– Беручи до уваги стан здоров’я захисників України, на їхнє одужання піде мінімум декілька тижнів. Щодо ж реабілітації, то це залежить від багатьох чинників і прогнозувати важко, – насамкінець уточнив підполковник медичної служби Сергій Шипілов.