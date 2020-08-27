Президент США Дональд Трамп закликав свого опонента на президентських виборах Джо Байдена пройти тест на наркотики перед дебатами. Сам він теж готовий це зробити.

Свою пропозицію Трамп озвучив в інтерв'ю Washington Examiner. Президень США мотивує це раптовим поліпшення результатів Байдена на дебатах демократів.

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Жодних доказів проти свого суперника Трамп не навів. Лише зазначив, що непогано в цьому розбирається.

До слова, під час президентських виборів в Україні кандидати Володимир Зеленський та Петро Порошенко теж здавали аналізи на наркотики та алкоголь.

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