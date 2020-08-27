Трамп закликав Байдена здати тест на наркотики
Президент США Дональд Трамп закликав свого опонента на президентських виборах Джо Байдена пройти тест на наркотики перед дебатами. Сам він теж готовий це зробити.
Свою пропозицію Трамп озвучив в інтерв'ю Washington Examiner. Президень США мотивує це раптовим поліпшення результатів Байдена на дебатах демократів.
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Жодних доказів проти свого суперника Трамп не навів. Лише зазначив, що непогано в цьому розбирається.
До слова, під час президентських виборів в Україні кандидати Володимир Зеленський та Петро Порошенко теж здавали аналізи на наркотики та алкоголь.
Президентські вибори у США: що відомо
- Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада.
- Від республіканців балотується чинний президент Дональд Трамп, а демократи висунули Джо Байдена.
- Перед цим виборами Трамп та Байден тричі зустрінуться на дебатах в Клівленді, Майамі та Нешвіллі.