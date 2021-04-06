Відомі імена військових, яких окупанти смертельно поранили на Донбасі
Російсько-окупаційні війська посилили обстріли на Донбасі. Ворожі кулі забрали життя Віктора Гелебранта з Харківщини та Владислава Мороза з Черкащини.
Джерело:24 канал
Обоє військовослужбовців загинули напередодні, 5 квітня. У цей день російські найманці 7 разів порушили режим тиші на Донбасі.
Важливо Ще одне загострення на Донбасі: Україна ініціює позачергове засідання ТКГ
Загинув Владислав Мороз
Про трагічну загибель Владислава Мороза повідомили у міській раді Монастирища. Там пообіцяли згодом оприлюднити подробиці про час та місце прощання з героєм.
"Захищаючи честь і незалежність України, під час виконання бойового завдання, загинув один із її синів – молодий, сильний духом наш земляк", – мовиться у дописі.
Що відомо про загиблого героя
- Житель села Халаїдове, Монастирищенської громади, що в Уманському районі.
- Проходив військову службу за контрактом.
- Загинув 5 квітня від кульового поранення на Донеччині – поблизу Спартака (6 кілометрів від Авдіївки).
- Військового оперативно доставили в госпіталь. Однак, попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося.
- На Черкащині у захисника України залишилися батьки та сестра
Загинув Віктор Гелебрант
Захсиник України Віктор Гелебрант загинув внаслідок обстрілу 5 квітня на Луганщині, про це повідомила пресслужба 92-ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка.
"Боєць перебував на бойовому чергуванні та мав засоби індивідуального захисту. На превеликий жаль, поранення було несумісне з життям", – зазначили там.
Що відомо про загиблого героя
- 49-річний Віктор Гелебрант проживав у Краснокутській громаді, що на Харківщині.
- Він був молодшим сержантом.
- Загинув від пострілу в голову зі стрілецької зброї неподалік Золотого-4.
Редакція 24 каналу висловлює родичам та близьким загиблих героїв щирі співчуття.
Україна ініціює засідання ТКГ
В українській делегації Тристоронньої контактної групи звернули увагу на загострення, яке спостерігається на Донбасі з 30 березня до 6 квітня.
Там підкреслили, що за цей період через обстріли ворога загинули 3 військових, ще 4 бійців та мирний житель Красногорівки – з травмами у лікарні.
"Через це українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання ТКГ", – мовиться у повідомленні.
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