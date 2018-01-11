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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПОЛЬЩА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Донька вбитої Ноздровської підозрює, що злочин скоїв не Россошанський

10:02, сьогодні 9347 Читать новость на русском
Донька Ноздровської підозрює, що її матір убив не Россошанський
Донька Ноздровської підозрює, що її матір убив не Россошанський / Скріншот з відео

У версії слідства щодо вбивства юристки Ірини Ноздровської є багато нестикувань, які дають підстави не вірити в те, що вбивцею жінки є арештований підозрюваний Юрій Россошанський.

Про це в інтерв'ю виданню "Сегодня" розповіла донька загиблої юристки Анастасія Ноздровська.

"Ця версія не викликає у мене довіри. Россошанський розповів, що у нього з моєю мамою на зупинці почалася перепалка, після чого він дістав ніж. Але є нестикування. За нашими підрахунками, мама приїхала на зупинку десь о 17:40 - 17:45. Коли на годиннику було 18:10, ми зрозуміли, що щось не так, і пішли на зупинку її зустрічати. ​​Експерти кажуть, що у мами була велика крововтрата від отриманих ран. Але ми на зупинці ніякої крові не бачили", – зазначила Анастасія.

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Вона також звернула увагу на твердження Россошанського про те, що він ніс на плечі убиту жінку півтора кілометра.

"Пізніше цим шляхом ніякої крові ми теж не побачили. Все це викликає сумніви", – сказала Анастасія Ноздровська.

Я зовсім не вигороджую Россошанського, але припускаю, що йому могли запропонувати взяти на себе провину за вбивство. Тому що інших підозрюваних не було. А натомість могли запропонувати, що його син відсидить за скоєну ДТП якихось 2 роки, і все – вийде на свободу. Але це тільки моя версія...,
– припустила донька вбитої юристки.

Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.

9 січня суд взяв на 2 місяці під варту Юрія Россошанського, якого підозрюють у вбивстві Ноздровської. Зазначимо, що підозрюваний є батьком Дмитра Россошанського, який на смерть збив сестру Ноздровської та перебуває у СІЗО.

Теги: Новини України Кримінальні новини Ірина Ноздровська Жертви Розслідування Діти
Джерело: 24 Канал
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