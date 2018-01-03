Донька вбитої Ноздровської розповіла про напад на себе та назвала ім'я замовника
Донька вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської Анастасія потрапила до лікарні зі струсом головного мозку після того, як її побили друзі винуватця ДТП, в якому загинула її тітка Світлана Сапатинська.
Про це в телеефірі розповіла сама Анастасія Ноздровська, повідомляє "Обозреватель".
За словами дівчини, інцидент трапився трохи більше року тому, коли винуватець ДТП Дмитро Россошанський ще не перебував під вартою, а був під домашнім арештом.
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"Я поверталася з додаткових занять, мене мама забирала додому, оскільки всі переживали. У нас там дуже темно, не освітлюється і дуже багато його дружків-наркоманів", – розповіла Анастасія.
За її словами, дорогою вона з матір’ю зайшли до магазину, де зустріли Россошанського, який мав із собою пляшку горілки.
Його батьки говорили, що він "святий", нічого не п'є, не вживає. Ну, а я така, як мати, мені все байдуже, і я почала його фотографувати. І він сказав своєму дружку: "Розберися". Він почав мені погрожувати. Я не встигла сісти в мамину машину, як він схопив мене за волосся і вдарив об машину. На автомобілі ще вм'ятина залишилася,
– розповіла Анастасія Ноздровська.
За її словами, впливові родичі Россошанського зробили все, щоб і за цей випадок ніхто не був покараний.
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"Я лежала в лікарні, але справу закрили, оскільки на той час дядько Россошанського був главою Вишгородського суду. Пояснили тим, що не змогли встановити мої тілесні ушкодження", – резюмувала донька вбитої правозахисниці.
Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.