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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Донька вбитої Ноздровської розповіла про напад на себе та назвала ім'я замовника

18:12, сьогодні 9206 Читать новость на русском
Донька Ноздровської розповіла про напад на себе
Донька Ноздровської розповіла про напад на себе / Фото з вільних мереж

Донька вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської Анастасія потрапила до лікарні зі струсом головного мозку після того, як її побили друзі винуватця ДТП, в якому загинула її тітка Світлана Сапатинська.

Про це в телеефірі розповіла сама Анастасія Ноздровська, повідомляє "Обозреватель".

За словами дівчини, інцидент трапився трохи більше року тому, коли винуватець ДТП Дмитро Россошанський ще не перебував під вартою, а був під домашнім арештом.

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"Я поверталася з додаткових занять, мене мама забирала додому, оскільки всі переживали. У нас там дуже темно, не освітлюється і дуже багато його дружків-наркоманів", – розповіла Анастасія.

За її словами, дорогою вона з матір’ю зайшли до магазину, де зустріли Россошанського, який мав із собою пляшку горілки.

Його батьки говорили, що він "святий", нічого не п'є, не вживає. Ну, а я така, як мати, мені все байдуже, і я почала його фотографувати. І він сказав своєму дружку: "Розберися". Він почав мені погрожувати. Я не встигла сісти в мамину машину, як він схопив мене за волосся і вдарив об машину. На автомобілі ще вм'ятина залишилася,
– розповіла Анастасія Ноздровська.

За її словами, впливові родичі Россошанського зробили все, щоб і за цей випадок ніхто не був покараний.

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"Я лежала в лікарні, але справу закрили, оскільки на той час дядько Россошанського був главою Вишгородського суду. Пояснили тим, що не змогли встановити мої тілесні ушкодження", – резюмувала донька вбитої правозахисниці.

Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.

Теги: Жертви Новини України Кримінальні новини Діти Ірина Ноздровська
Джерело: 24 Канал
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