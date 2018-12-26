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      Допомога трудовим мігрантам після повернення – новий напрямок роботи психологів

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      Допомога трудовим мігрантам після повернення – новий напрямок роботи психологів
      Допомога трудовим мігрантам після повернення – новий напрямок роботи психологів / ukr.media

      Після невдалого досвіду роботи закордоном, трудові мігранти нерідко потребують серйозної психологічної підтримки, розповідають у львівській агенції "Запорука".

      Про це повідомляє "5 канал".

      Буває по-різному. Нещодавно допомагали жінці, яка перебувала у справжньому розпачі. Ще зі старим радянським паспортом, вона була нелегально на заробітках, потім повернулася додому. Минуло сім років, вона змінила паспорт на біометричний і поїхала у пошуках роботи знову. При перетині німецького кордону її зупинила митна служба. Виявилося, що її дані зафіксовані у Шенгенській інформаційній системі. Після цього, фактично, відбулося її видворення. Тепер вона персона Нон Грата і має психологічний шок,
      – розповіла Ярина Хомцій, керівник проектів благодійного фонду "Запорука".

      Тим часом, статистика свідчить про суттєве зменшення "довгострокових" мігрантів. Якщо раніше їхали і зупинялися на роки, то зараз переважають так звані "маятникові" мігранти. Що їздять туди й назад або більше не їдуть. Один з таких – батько трьох дітей Сергій Сарапій. Після повернення він вдало реалізував себе у Києві.

      "Ми поїздили по Європі, і хочу сказати, що Україна це не та країна, з якої варто їхати. Вона відкриває безліч можливостей, головне – їх не чекати склавши руки, і тоді все вийде", – переконаний чоловік.

      Теги: Новини України Психологія Новини політики Іммігранти
      Джерело: 24 Канал
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