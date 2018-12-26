Допомога трудовим мігрантам після повернення – новий напрямок роботи психологів

Після невдалого досвіду роботи закордоном, трудові мігранти нерідко потребують серйозної психологічної підтримки, розповідають у львівській агенції "Запорука".

Про це повідомляє "5 канал".

Буває по-різному. Нещодавно допомагали жінці, яка перебувала у справжньому розпачі. Ще зі старим радянським паспортом, вона була нелегально на заробітках, потім повернулася додому. Минуло сім років, вона змінила паспорт на біометричний і поїхала у пошуках роботи знову. При перетині німецького кордону її зупинила митна служба. Виявилося, що її дані зафіксовані у Шенгенській інформаційній системі. Після цього, фактично, відбулося її видворення. Тепер вона персона Нон Грата і має психологічний шок,

– розповіла Ярина Хомцій, керівник проектів благодійного фонду "Запорука".

Тим часом, статистика свідчить про суттєве зменшення "довгострокових" мігрантів. Якщо раніше їхали і зупинялися на роки, то зараз переважають так звані "маятникові" мігранти. Що їздять туди й назад або більше не їдуть. Один з таких – батько трьох дітей Сергій Сарапій. Після повернення він вдало реалізував себе у Києві.

"Ми поїздили по Європі, і хочу сказати, що Україна це не та країна, з якої варто їхати. Вона відкриває безліч можливостей, головне – їх не чекати склавши руки, і тоді все вийде", – переконаний чоловік.