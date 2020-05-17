Дозволити не можна заборонити: психологиня пояснила, чи потрібне сурогатне материнство в Україні

В Україні скандал через пів сотні дітей сурогатних матерів, яких не можуть віддати іноземним генетичним батькам через закриті кордони. Суспільство почало активно обговорювати дозвіл на сурогатне материнство в Україні. Багато людей виступили проти, однак деякі експерти впевнені – заборона на сурогатне материнство може дати зелений сигнал чорному ринку.

Це в ефірі 24 каналу заявила засновниця Інституту репродуктивної перинатальної психології та психосоматики Антоніна Наконечна. Вона зазначила, що в Україні не існує статистики кількості сурогатних мам. Все через те, що немає їх єдиного реєстру.

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Вона пояснила, що в Україні не можна забороняти сурогатне материнство, адже це медична послуга, яка набирає оберти.

Потрібно навпаки все врегулювати і правильно прописати,

– сказала Наконечна.

► "Заборона провокує чорний ринок"

За словами психологині, якщо заборонити сурогатне материнство в Україні – це може спровокувати розвиток "чорного" ринку, адже люди і далі займатимуться цією послугою, однак вже підпільно.

Заборона провокує чорний ринок. Краще це затвердити і дати цьому правильне зелене світло, ніж це буде відбуватись тишком-нишком, як сьогодні – певна клініка і скандали,

– розповіла Наконечна.

Довідка. Йдеться про відео, яке оприлюднили нещодавно у мережі. На ньому видно майже пів сотні немовлят, яких утримують у готелі. Усі вони – від сурогатних матерів, а генетичні батьки всіх цих дітей – громадяни іноземних країн. Зокрема, Китаю, Німеччини, Італії, Франції, Болгарії, Румунії та США. Зараз вони не можуть забрати дітей через карантин, адже кордони повністю закриті.

Наконечна ствердила, що сурогатне материнство з самого початку було запропоноване як медична послуга для жінок, які не можуть мати дітей.

"Сурогатна мама не торгує тілом, ця жінка присвячує рік свого життя цій дитині і цій сім’ї. Звісно, це, як будь-яка робота, повинно оплачуватись. Тому отримувати гонорар за виношування дитини – нормально", – підсумувала психологиня.

Діти в готелі: скандальне відео з немовлятами сурогатних матерів

► "Випадки, коли дітей залишають у дитбудинку – поодинокі"

На жаль, відомі випадки, коли діти народжуються з певними фізичними або розумовими вадами, а батьки в такому випадку відмовляються від дітей. Однак психологиня запевнила – такі ситуації поодинокі.

Я знаю всього 2 таких випадки. На жаль, одна дитина залишилась у дитячому будинку, але в іншу мама залишила собі,

– зазначила Наконечна.

Як ствердила психологиня, якщо все офіційно – таких проблем не має виникати. "В договорі про сурогатне материнство у клініці, яка надає такі послуги сертифіковано, чітко прописано, що аналіз на генетичні патології проводять ще в ембріона. Батьки, зазвичай, не ризикують і роблять цей скринінг", – додала психологиня.

► Чи контролюють життя дітей від сурогатних матерів

На жаль, як саме проживають діти, яких народили сурогатні матері – невідомо. Як запевнила Наконечна, немає ні регламенту, ні протоколу контролю дітей після передачі генетичним батькам. Однак психологиня додала, що за це хвилюватись не потрібно, адже послугу сурогатного материнства може дозволити собі не кожен.

Це не бідні люди, які дуже цього чекають і у них є для цього критичні, фізичні і психологічні проблеми, тому така дитина завжди довгоочікувана,

– підсумувала психологиня.



Психологиня запевнила, що не можна заборонити сурогатне материнство / Фото la-croix

► Чому ця послуга заборонена в більшості європейських країн

У Європі сурогатне материнство заборонене не у всіх країнах. До прикладу, в Америці дозволено, однак не у всіх штатах. Антоніна Наконечна пояснила, чому інші країни відмовились від цієї послуги. "Це якісь їх політичні ходи", – підсумувала психологиня.