Разрешить нельзя запретить: психолог объяснила, нужно ли суррогатное материнство в Украине

В Украине скандал из-за полсотни детей суррогатных матерей, которых не могут отдать иностранным генетическим родителям из-за закрытых границ. Общество начало активно обсуждать разрешение на суррогатное материнство в Украине. Многие люди выступили против, однако некоторые эксперты уверены – запрет на суррогатное материнство может дать зеленый сигнал черному рынку.

Это в эфире 24 канала заявила основательница Института репродуктивной перинатальной психологии и психосоматики Антонина Наконечная. Она отметила, что в Украине не существует статистики количества суррогатных мам. Все потому, что нет их единого реестра.

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Она пояснила, что в Украине нельзя запрещать суррогатное материнство, ведь это медицинская услуга, которая набирает обороты.

Нужно наоборот все урегулировать и правильно прописать,

– сказала Наконечная.

►"Запрет провоцирует черный рынок"

По словам психолога, если запретить суррогатное материнство в Украине, это может спровоцировать развитие "черного" рынка, ведь люди и дальше будут заниматься этой услугой, однако уже подпольно.

Запрет провоцирует черный рынок. Лучше это утвердить и дать этому правильный зеленый свет, чем это будет происходить потихоньку, как сегодня, – определенная клиника и скандалы,

– рассказала Наконечная.

Справка. Речь идет о видео, которое обнародовали недавно в сети. На нем видно почти полсотни младенцев, содержащихся в отеле. Все они – от суррогатных матерей, а генетические родители всех этих детей – граждане иностранных государств. В частности, Китая, Германии, Италии, Франции, Болгарии, Румынии и США. Сейчас они не могут забрать детей из-за карантина, ведь границы полностью закрыты.

Наконечная подтвердила, что суррогатное материнство изначально было предложено как медицинская услуга для женщин, которые не могут иметь детей.

"Суррогатная мама не торгует телом, эта женщина посвящает год своей жизни этому ребенку и этой семье. Конечно, это, как любая работа, должно оплачиваться. Поэтому получать гонорар за вынашивание ребенка – нормально", – подытожила психолог.

Дети в отеле: скандальное видео с младенцами суррогатных матерей

►"Случаи, когда детей оставляют в детдоме, – единичные"

К сожалению, известны случаи, когда дети рождаются с определенными физическими или умственными недостатками, а родители в таком случае отказываются от детей. Однако психолог заверила – такие ситуации редкие.

Я знаю всего 2 таких случая. К сожалению, один ребенок остался в детском доме, но в другого мама оставила себе,

– отметила Наконечная.

Как подтвердила психолог, если все официально – таких проблем не должно возникать. "В договоре о суррогатном материнстве в клинике, которая предоставляет такие услуги сертифицированно, четко прописано, что анализ на генетические патологии проводят еще у эмбриона. Родители, как правило, не рискуют и делают этот скрининг", – добавила психолог.

► Контролируют ли жизни детей от суррогатных матерей

К сожалению, как именно проживают дети, которых родили суррогатные матери, – неизвестно. Как заверила Наконечная, нет ни регламента, ни протокола контроля детей после передачи генетическим родителям. Однако психолог добавила, что об этом волноваться не нужно, ведь услугу суррогатного материнства может позволить себе не каждый.

Это небедные люди, которые очень этого ждут и у них есть для этого критические, физические и психологические проблемы, поэтому такой ребенок всегда долгожданный,

– подытожила психолог.



Психолог заверила, что нельзя запретить суррогатное материнство / Фото la-croix

►Почему эта услуга запрещена в большинстве европейских стран

В Европе суррогатное материнство запрещено не во всех странах. К примеру, в Америке разрешено, однако не во всех штатах. Антонина Наконечная объяснила, почему другие страны отказались от этой услуги. "Это какие-то их политические ходы", – подытожила психолог.