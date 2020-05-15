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Украина – онлайн-магазин с младенцами, – Кулеба о скандале с детьми суррогатных матерей

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Скандал с детьми суррогатных матерей: реакция Николая Кулебы
Николай Кулеба / "Общественное телевидение"

Суррогатное материнство в Украине неурегулировано и нарушает права детей. Коммерциализация и разрешение получать такую услугу в стране способствует бесконтрольной продаже украинских детей за границу.

Так на скандал с детьми суррогатных матерей отреагировал детский омбудсмен Николай Кулеба. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

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Ситуация с младенцами в отеле, которая получила огласку – еще раз показывает бесправие детей, рожденных суррогатными матерями. Рождение ребенка вдали от матери является неестественным. Таким образом Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами,
– подчеркнул он.

В то же время Кулеба выразил беспокойство: о реальном количестве детей, которых Украина "поставляет" за границу никто не знает.

Детский омбудсмен добавил, что дети, которые сейчас находятся в гостинице, фактически имеющие биологических матерей, но при условии организации процесса суррогатного материнства они остались без родителей – как генетических, так и биологических.

"Суррогатное материнство – это эксплуатация женщин с целью получения дохода частным бизнесом и удовлетворения потребностей взрослых. Но оно является нарушающим права ребенка. Я категорически против коммерческого суррогатного материнства, это объективизация ребенка и позиционирование его как "товара", – заявил Николай Кулеба.

Дети в отеле: скандальное видео с младенцами суррогатных матерей

Что известно о скандале с детьми суррогатных матерей в Украине?
На днях в сети обнародовали видео с почти пол сотней младенцев, которых удерживают в отеле. Там за ними якобы следят специальные работники и нянечки. Все эти дети – от суррогатных матерей, родителями всех этих детей являются граждане иностранных стран. В частности, Китая, Германии, Италии, Франции, Болгарии, Румынии и США.

Из-за карантина и полного закрытыя границ малышей некому забрать.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Беременность и роды Николай Кулеба Дети Дети и несовершеннолетние
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