Україна – онлайн-магазин з немовлятами, – Кулеба про скандал із дітьми сурогатних матерів

Сурогатне материнство в Україні неврегульоване і порушує права дітей. Комерціалізація і дозвіл отримувати таку послугу в країні сприяє безконтрольному продажу украпїнських дітей за кордон.

Так на скандал із дітьми сурогатних матерів відреагував дитячий омбудсмен Микола Кулеба. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Ситуація з немовлятами в готелі, яка набула розголосу – ще раз показує безправність дітей, народжених сурогатними матерями. Народження дитини далеко від матері є неприроднім. У такий спосіб Україна просто стає міжнародним онлайн-магазином з немовлятами,

– наголосив він.

Водночас Кулеба висловив занепокоєння: про реальну кількість дітей, яких Україна "постачає" за кордон ніхто не знає.

Дитячий омбудсмен додав, що діти, які зараз перебувають у готелі, фактично мають біологічних матерів, але за умови організації процесу сурогатного материнства вони наразі залишилися без батьків – як генетичних, так і біологічних.

"Сурогатне материнство – це експлуатація жінок з метою отримання доходу приватним бізнесом і задоволення потреб дорослих. Але воно є таким, що порушує права дитини. Я категорично проти комерційного сурогатного материнства, це об’єктивізація дитини і позиціювання її як товару", – заявив Микола Кулеба.

Діти в готелі: скандальне відео з немовлятами сурогатних матерів

Що відомо про скандал з дітьми сурогатних матерів в Україні? Днями у мережі оприлюднили відео із майже пів сотнею немовлят, яких утримують у готелі. Там за ними начебто слідкують спеціальні працівники та нянечки. Усі ці діти – від сурогатних матерів, батьки всіх цих дітей є громадяни іноземних країн. Зокрема, Китаю, Німеччини, Італії, Франції, Болгарії, Румунії та США.



Через карантин та повністю закриті кордони малят нема кому забрати.