Бутусов заявив, що цей пором міг прямувати за маршрутом Чорноморськ – Батумі. Держприкордонслужба вже розпочала службове розслідування. Усе тому, що відміток про виїзд Саакашвілі з України у базі нема.

Зауважте Сховався у трейлері: ЗМІ розповіли подробиці прибуття Саакашвілі до Грузії

Водночас пороми оглядають дуже суворо та ґрунтовно. Усі машини перевіряють за допомогою сканера.

Можливо, у зв'язку з цими обставинами, а можливо, з інших причин, але начальник Одеського управління Держприкордонслужби на період службового розслідування відсторонений від посади,

– заявив Бутусов.

Він також зазначив, що Україна має пояснити Грузії, як Саакашвілі міг проникнути на територію непомітно від українських прикордонників.

Зауважте! У ДПСУ наразі відмовляються коментувати цю інформацію.

Повернення Саакашвілі до Грузії

Міхеіл Саакашвілі 1 жовтня заявив, що повернувся в Грузію. Політик оприлюднив у соцмережі відповідні фото та відео.

Того ж дня Саакашвілі затримали. Відповідну інформацію озвучив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі.

Наразі Саакашвілі перебуває у в'язниці. Він оголосив голодування та заявив, що вважає себе політв'язнем.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна докладе усіх зусиль, аби повернути Саакашвілі, який є її громадянином. За словами українського лідера, до роботи долучаються усі.

Допис Бутусова:

В Одесі розпочато службове розслідування за фактом перетину державного кордону України директором виконкому Нацради реформ Міхеілом Саакашвілі

1 жовтня в Грузії затриманий колишній президент Міхеіл Саакашвілі. Він перебував у розшуку за трьома статтями кримінального кодексу цієї країни, і було порушено нову кримінальну справу – за фактом незаконного перетину державного кордону Грузії.

Саакашвілі перетнув кордон нелегально. З чуток, він міг перетнути кордон на морському поромі, що вийшов з Чорноморська в Батумі в вантажному автотранспорті.

За даними джерел Цензор.Нет, в Держприкордонслужбі розпочато службове розслідування за фактом виїзду Саакашвілі з України. Виявляється, у прикордонній базі немає відміток про виїзд Саакашвілі з країни. А порядок огляду порома дуже строгий, машини відправляються на сканер.

Можливо, в зв'язку з цими обставинами, а можливо, з інших причин, але начальник Одеського управління Держприкордонслужби на період службового розслідування відсторонений від займаної посади.

Україні доведеться надати офіційні пояснення владі Грузії, яким чином Саакашвілі міг проникнути на територію непомітно від українських прикордонників.