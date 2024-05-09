42-річна Анастасія Дьоміна померла в понеділок, 6 травня. Про це повідомляють російські телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Яка причина смерті

На початку року росіянка зламала плече і кілька місяців страждала від болю. Як родичі розповіли поліцейським, останнім часом її стан погіршився: біль посилився, Анастасія приймала багато знеболювальних і скаржилася на панічні атаки.

6 травня жінка ніби заснула, діти вкрили її та пішли гуляти, а коли повернулися, Дьоміна вже не встала. Точні причини смерті має виявити судмедекспертиза,

– йдеться у повідомленні.

Депутат повернувся з фронту

Варто зазначити, що сама Дьоміна також була депутатом від правлячої партії в Росії Ради муніципальних депутатів округу Ростокіно. Наприкінці лютого цього року Дьоміна звинуватила свого чоловіка Валєрія Дьоміна, у побитті.

Чоловік, який повернувся з "СВО" додому у відпустку, сердився, що дружина майже не займається роботою по дому через зламану руку, і накинувся на неї, бив і тягав за волосся. Удари чоловіка лише посилили травму плеча. При цьому сам Дьомін проводив час із коханкою, з якою вже познайомив дітей,

– повідомляють росЗМІ.

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