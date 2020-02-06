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      У Новій Каховці смертельна ДТП: "Жигулі" зім'яло навпіл – відео

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      ДТП у Новій Каховці / npu.gov.ua

      На Херсонщині вранці 5 лютого сталася смертельна ДТП за участі трьох авто. Водій-винуватець з місця аварії втік, будучи у сильному стані сп'яніння.

      27-річний чоловік – водій Range Rover на швидкості влетів у зустрічні "Жигулі", розповідають у поліції Херсонщини. В його організмі виявили аж 1,5 проміле алкоголю.

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      Позашляховик на швидкості врізався у "Жигулі" – їх за інерцією відкинуло у вантажівку. 35-річний водій загинув на місці. Після зіткнення винуватець аварії намагався втекти. Однак його затримали вже через пів години.


      Смертельна ДТП у Новій Каховці / фото: npu.gov.ua

      Поліція відкрила кримінальну справу, водій Range Rover затриманий. Йому загрожує термін від 3 до 8 років.

      ДТП у Новій Каховці 5 лютого – дивіться відео зіткнення

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Херсона Жертви Кримінальні новини
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