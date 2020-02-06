14:17
6 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 ДИЯ КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин в Череповце или Клоун из "Оно" теперь и в России. Освящения оружия не будет
      Вєсті Кремля
      21:58, 5 февраля
      Вести.UA: Школа для "слуг народа". Кива дал советы, как оплачивать коммуналку
      Вєсті.UA
      19:45, 5 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 ДИЯ КОРОНАВИРУС 2020

      В Новой Каховке смертельное ДТП: "Жигули" смяло пополам – видео

      185 Читати новину українською
      ДТП в Новой Каховке / npu.gov.ua

      На Херсонщине утром 5 февраля произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Водитель-виновник с места аварии скрылся, будучи в сильном состоянии опьянения.

      27-летний мужчина – водитель Range Rover на скорости влетел во встречные "Жигули", рассказывают в полиции Херсонщины. В его организме обнаружили аж 1,5 промилле алкоголя.

      ДТП за границей: В Польше загорелся автобус из Украины: фото

      Внедорожник на скорости врезался в "Жигули" – их по инерции отбросило в грузовик. 35-летний водитель погиб на месте. После столкновения виновник аварии пытался скрыться. Однако его задержали уже через полчаса.


      Смертельное ДТП в Новой Каховке / фото: npu.gov.ua

      Полиция возбудила уголовное дело, водитель Range Rover задержан. Ему грозит срок от 3 до 8 лет.

      ДТП в Новой Каховке 5 февраля – смотрите видео столкновения

       

      Что такое коронавирус и угрожает ли он человечеству
      сегодня
      54140
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Криминальные новости Новости Херсона
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:00 Угроза для страны. Почему Зеленский может уволить Богдана
      Юрій Бутусов 81
      сегодня , 12:33 Депутаты провалили голосование за отмену закона о среднем образовании 2020: детали
      Ростислав Струтинський 8034
      14 января 2021 , 15:07 Туристический бум в Батуми (Грузия): как на этом заработать украинцам
      2
      3 февраля , 17:05 Власти одного из итальянских городов продают дома за 1 евро: детали
      Ростислав Струтинський 370
      сегодня , 12:01 Трамп спасен: кому из президентов США был объявлен импичмент
      Ярослав Голобородько 210
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук