В Новой Каховке смертельное ДТП: "Жигули" смяло пополам – видео

На Херсонщине утром 5 февраля произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Водитель-виновник с места аварии скрылся, будучи в сильном состоянии опьянения.

27-летний мужчина – водитель Range Rover на скорости влетел во встречные "Жигули", рассказывают в полиции Херсонщины. В его организме обнаружили аж 1,5 промилле алкоголя.

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Внедорожник на скорости врезался в "Жигули" – их по инерции отбросило в грузовик. 35-летний водитель погиб на месте. После столкновения виновник аварии пытался скрыться. Однако его задержали уже через полчаса.



Смертельное ДТП в Новой Каховке / фото: npu.gov.ua

Полиция возбудила уголовное дело, водитель Range Rover задержан. Ему грозит срок от 3 до 8 лет.

ДТП в Новой Каховке 5 февраля – смотрите видео столкновения