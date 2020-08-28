Юристка Ебру Тімітік оголосила голодування 8 місяців тому, аби домогтись справедливого рішення суду. На момент смерті жінка перебувала в одній з лікарень Стамбула на примусовому лікуванні.

Жінка важила всього 30 кілограмів

Про смерть 42-річної правозахисниці повідомили у Міжнародному центрі моніторингу за дотриманням прав людини.

Читайте також У Туреччині розстріляли кримінального авторитета "Лоту Гулі", якого шукала Україна

Останнім часом Тімтік важила усього 30 кілограмів.

#EbruTimtik, a human rights lawyer, who started a hunger strike in prison demanding a fair trial and justice, died in Istanbul on the 238th day of her hunger strike. #Justice4Ebru pic.twitter.com/e3oCCzhgvq — International Observatory of Human Rights (@observatoryihr) August 28, 2020

Що відомо про справу Ебру Тімтік

У 2019 році у Туреччині засудили 18 юристів за "створення та управління терористичною групою". Вирок для самої Тімтік – 13, 5 років позбавлення волі. Жінка та ще кілька її колег у лютому 2020 року оголосили голодування, вимагаючи перегляду рішення суду.

14 серпня турецький суд відхилив клопотання про звільнення Ебру Тімтік та її колеги Айтача Юнсала через загрозу їхньому життю. Служителі Феміди заявили, що інформація про шкоду для здоров'я – відсутня.