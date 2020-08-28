238 днів голодування: у Туреччині померла правозахисниця Ебру Тімтік
Юристка Ебру Тімітік оголосила голодування 8 місяців тому, аби домогтись справедливого рішення суду. На момент смерті жінка перебувала в одній з лікарень Стамбула на примусовому лікуванні.
Жінка важила всього 30 кілограмів
Про смерть 42-річної правозахисниці повідомили у Міжнародному центрі моніторингу за дотриманням прав людини.
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Останнім часом Тімтік важила усього 30 кілограмів.
Що відомо про справу Ебру Тімтік
У 2019 році у Туреччині засудили 18 юристів за "створення та управління терористичною групою". Вирок для самої Тімтік – 13, 5 років позбавлення волі. Жінка та ще кілька її колег у лютому 2020 року оголосили голодування, вимагаючи перегляду рішення суду.
14 серпня турецький суд відхилив клопотання про звільнення Ебру Тімтік та її колеги Айтача Юнсала через загрозу їхньому життю. Служителі Феміди заявили, що інформація про шкоду для здоров'я – відсутня.