Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на ранок 26 лютого виглядав наступним чином:

Bitcoin (BTC) – 51,44 тисячі долара за монету (-0,54% за добу);

(BTC) – 51,44 тисячі долара за монету (-0,54% за добу); Ethereum (ETH) – 3,11 тисячі долара за монету (+2,32% за добу);

(ETH) – 3,11 тисячі долара за монету (+2,32% за добу); Tether (USDT) – 0,13 тисячі долара за монету (-12,14% за добу).

Читайте також Формуємо збірну України з підтримки: як купити квитки за крипту від WhiteBIT



Чому біткойн припинив зростання

Аналітики IntoTheBlock, проаналізувавши дані блокчейну, прийшли до висновку, що зростанню біткойна (BTC) заважає фіксація прибутку.

Довгострокові власники біткоїнів продали близько 200 тисяч BTC від 2024 року, зафіксувавши значні прибутки.

Холдери не поспішають продавати біткойн

Аналітики зауважили, що така поведінка відповідає типовим стратегіям отримання прибутку, які спостерігаються на бичачих ринках – досвідчені інвестори заробляють на стрибках цін. Таким чином вони отримують прибутки після досягнення цільових рівнів зростання біткойна.

Більшість ходлерів очікує на значне зростання курсу біткойна найближчими місяцями, тому не поспішають продавати монети. Відтак запаси біткойну помірно, але зменшуються – на близько 1,5% проти 15% скорочення на минулому бичичаму ринку.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.