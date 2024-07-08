Ціна найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 8 липня має такий вигляд:
- Bitcoin (BTC) – 55,56 тисячі долара за монету (-3,31% за добу);
- Ethereum (ETH) – 2,90 тисячі долара за монету (-3,82% за добу).
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Чому біткойн подешевшав в ціні
Минулого тижня ціна найбільшої у світі криптовалюти впала до 53,5 тисячі доларів, пишуть в Reuters. Це один із найнижчих показників із кінця лютого.
- Відомо, що падіння криптовалюти прискорилося після дебатів між чинним президентом США, Джо Байденом, та кандидатом у президенти, Дональдом Трампом.
- Падіння ціни відбувається у період, коли індекси американських акцій та глобальні індекси акцій знаходяться на рекордно високому рівні.
- Таке падіння частково через занепокоєння щодо великих рівнів продажу біткойнів на неіснуючій біржі Mt.Gox.