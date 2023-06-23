Як ділити крипту під час розлучення

Юридична компанія Juscutum розповіла, що відповідно до норм Сімейного кодексу України, майно, придбане подружжям за час шлюбу, належить обом партнерам на праві спільної сумісної власності.

Читайте також Рекорд за 2 роки: біткойн зайняв половину ринку криптовалют

Нагадаємо! Неважливо, якщо один з них не мав з поважної причини (навчання, господарювання, догляду за дітьми, хвороби тощо) самостійного заробітку або іншого доходу. Вважається, що усе придбане за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної власності.

Загалом існує два варіанти поділу майна:

добровільний – шлюбний контракт або інший договір;

примусовий – суд.

Юрист Андрій Чабан розповів, що суди все частіше стикаються з поділом цифрових активів між подружжям, але через анонімність володіння це дуже складний процес.

Основна причина – анонімність володіння цифровими активами. Цивільний суд має встановити факт їхньої наявності, але це може стати складним завданням, особливо коли інтереси сторін конфлікту розходяться. Тому якщо одна зі сторін відмовляється надати суду доступ до свого біткойн-гаманця, де, на думку іншої сторони, зберігаються цифрові активи, суд може ігнорувати таку вимогу,

– пояснив він.

Лише кримінальний суд має можливості встановити точно, чи володіє людина біткойнами, а справи про розлучення розглядаються у цивільному, що ускладнює ситуацію.

У чому складність

Справедливо поділити койни при розлучені, буде майже неможливо поки не приймуть закон "Про віртуальні активи". Юристи Juscutum уточнили, що згідно з чинним українським законодавством – біткойн підпадає під визначення незабезпеченого віртуального активу.

Зверніть увагу! Відповідно до закону України "Про віртуальні активи", незабезпечений віртуальний актив – це актив, який не засвідчує жодних майнових чи немайнових прав.

Хоча Президент України підписав відповідний закон, він не набув чинності та потребує змін у Податковому кодексі. До того ж регулятори досі не визначились із трактуванням деяких термінів.

Як знайти біткойни своєї другої половинки

Зазвичай власники криптовалют, які хочуть їх приховати, переводять їх на гаманці третіх осіб або апаратні гаманці, щоб їх потім десь сховати. Інколи особи створюють безліч адрес на яких розподіляти невеликі суми.

Найлегшим способом, щоб виявити сховані криптогроші, є "криптодетективи", яких можна найняти навіть в Україні. Дехто з них навіть працює у НАБУ. Вони можуть проглянути ланцюжок руху BTC через систему блокчейн, виявивши всі невідомі активи.

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.